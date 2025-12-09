El poder misilístico y de drones de Irán cambió la iniciativa en el campo de batalla, según comandante

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un alto portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán afirmó que el resultado del reciente conflicto de 12 días obligó a Israel y a sus aliados occidentales a impulsar el fin de las hostilidades, destacando lo que describió como las crecientes capacidades misilísticas y de drones de Irán.

El general de brigada Abolfazl Shekarchi, jefe adjunto de Guerra Cultural y Blanda del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, realizó estas declaraciones durante una visita de autoridades culturales a una exposición de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

Afirmó que todos los sistemas militares exhibidos eran “completamente autóctonos”, desarrollados por jóvenes expertos iraníes, la Fuerza Aeroespacial y el Ministerio de Defensa de Irán.

Al referirse al enfrentamiento de 12 días, Shekarchi aseguró que el enemigo —pese a contar con los más avanzados sistemas de defensa y el pleno respaldo estadounidense— no logró alcanzar sus objetivos y terminó “enviando mensajes y solicitando el cese del conflicto”.

Sostuvo que la batalla demostró que las capacidades misilísticas, de drones y de defensa antiaérea de Irán han cambiado el equilibrio de la iniciativa, lo que ha llevado a Irán a acelerar aún más el fortalecimiento de estos sistemas estratégicos.

Shekarchi añadió que las Fuerzas Armadas iraníes han subsanado desde entonces las vulnerabilidades y han ampliado sus capacidades, afirmando que ahora están mucho más preparadas que al inicio de lo que calificó como la agresión israelí.