Venezuela refuerza su sistema de control aéreo ante amenazas de EEUU

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López en un comunicado publicado este domingo en Instagram ha destacado que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoce como uno de sus mayores triunfos, el haber alcanzado un admirable nivel de independencia tecnológica y de vigorización, incluso en medio de un criminal bloqueo económico, sanciones coercitivas y la más grotesca escalada belicista de los EE.UU. en contra de Venezuela”.

Según el ministro de Defensa, estas circunstancias hostiles no han amedrentado a la FANB, sino que han potenciado su autonomía operativa del Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo y la creación de medios propios, de modo que “robustecen el poder defensivo nacional”

“Con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) se ha convertido en vanguardia en la defensa integral de la nación”, ha subrayado Padrino López.

El viernes, el ministro denunció que Estados Unidos intentó intimidar al país con sobrevuelos de aviones F-18, que el martes ingresaron al espacio aéreo sobre el golfo de Venezuela, según registró el servicio Flightradar24.

Durante la ceremonia por el 47 aniversario del CODAI, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López sostuvo que esta maniobra no logrará debilitar a la FANB ni al pueblo venezolano. “Tenemos la capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo, no se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas que no nos las tragamos en lo absoluto, para nada”, enfatizó.

El martes, dos F-18 estadounidenses de la variante biplaza F sobrevolaron el espacio aéreo sobre las aguas del golfo de Venezuela durante unos 40 minutos, realizando múltiples maniobras en forma de tirabuzón antes de dirigirse hacia el norte, aproximadamente a 50 km al oeste de Aruba, zona en la que se ha supuesto que se encontraba el portaviones USS Gerald Ford, el más grande y sofisticado de la Armada estadounidense.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (Pentágono) desplegó hace semanas este navío junto a un enorme contingente militar en el Caribe, que ha representado el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, argumentando la lucha contra el narcotráfico. Caracas denuncia los movimientos estadounidenses cerca de sus costas como una amenaza directa destinada a propiciar un cambio de gobierno.