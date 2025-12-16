Maduro denuncia intentos de Machado por justificar intervención de EEUU

Nicolás Maduro condenó las declaraciones de la opositora ultraderechista, María Corina Machado, quien vinculó la mayoría de venezolanos con el narcotráfico.

María Corina Machado “manipula a esos cuatro seguidores que le quedan. Ella dijo una cosa gravísima que yo no sé si el Ministerio Público la escuchó. Ella dijo el 60 % de la población venezolana está metida en narcotráfico. O sea que, de cada diez venezolanos, seis está en narcotráfico”, indicó el mandatario el lunes durante su programa “Con Maduro +” número 99.

Las afirmaciones de Machado son parte de una campaña de carácter “fascista” orientada —según expresó Maduro— a justificar una eventual intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

El jefe de Estado también sostuvo que, de acuerdo con una encuesta nacional realizada por la firma DataViva, el 89 % de los venezolanos rechaza a la dirigente opositora. Añadió que la postura contra la líder opositora también se manifiesta en más de 300 marchas nocturnas que, según indicó, se llevan a cabo en todo el territorio nacional en defensa de la soberanía.

Maduro acusó a Machado de promover una “campaña de odio”. “Dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma. Odia a Venezuela”, afirmó, señalando que la dirigente opositora cuenta con un respaldo reducido y aseguró que no presta atención a sus acciones, calificándola de “demente de odio”.

En otra parte de sus declaraciones, el presidente venezolano reiteró su denuncia contra la reciente intervención de Estados Unidos sobre un buque privado que transportaba una importante carga de crudo venezolano.

Maduro calificó el hecho como un “acto de piratería” que, a su juicio, constituye una violación del derecho internacional. Asimismo, cuestionó el silencio de los organismos internacionales que, según afirmó, han sido interpelados por este tipo de acciones sin que hasta ahora se hayan pronunciado al respecto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el miércoles la incautación de un barco frente a las costas venezolanas y dijo que Washington se quedaría con el petróleo que transportaba.

En tal sentido, Maduro alertó que este tipo de confiscaciones no solo atentan contra Venezuela, sino también contra el libre comercio y el derecho internacional a escala global, al permitir que potencias cometan actos de piratería sin que la justicia intervenga.

“¿Dónde está la Corte Penal Internacional, ¿dónde está escondido Volker Türk, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ¿qué están haciendo contra este acto de piratería, donde un grupo armado asaltó un barco privado con petróleo venezolano, y aún, cinco días después, la tripulación está desaparecida? Los que se atribuyeron públicamente este acto ilegal, ¿qué están haciendo con los tripulantes?”, cuestionó el mandatario.