Hezbolá y Ansarolá condenan profanación del Sagrado Corán en EE.UU. por candidato electoral

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

La Resistencia Islámica de Hezbolá en el Líbano emitió un comunicado este jueves condenando enérgicamente el impactante acto cometido por un ciudadano estadounidense que profanó el Sagrado Corán en una escena provocadora, plagada de odio e incitación, describiéndolo como un flagrante ataque a los símbolos más sagrados del Islam y a los valores religiosos y humanitarios defendidos por todas las confesiones divinas.

El grupo destacó que estos hechos no son aislados, sino que surgen en un contexto de décadas de cultura racista y discurso de odio en Occidente, alimentados por sucesivas administraciones estadounidenses y grupos de presión sionistas, que distorsionan sistemáticamente la imagen del Islam para favorecer agendas divisivas, coloniales y destructivas.

Hezbolá criticó al gobierno estadounidense por no tomar medidas contra los perpetradores bajo el pretexto de la supuesta “libertad de expresión”, calificándolo como una prueba del pleno apoyo de Washington a estas prácticas provocadoras que exacerban la intolerancia y el conflicto religioso, reflejando la malevolencia inherente de los responsables políticos estadounidenses.

El comunicado enfatizó que el crimen forma parte de una estrategia global promovida por la arrogancia mundial para erosionar al Islam como bastión moral y ético frente a la inmoralidad, la criminalidad y la agresión internacional.

Además, Hezbolá instó a las naciones árabes e islámicas, líderes, autoridades religiosas y culturales, y seguidores de todas las religiones divinas, a condenar de manera firme e inequívoca cualquier ataque a las santidades islámicas, advirtiendo que estas acciones alimentan el odio y dificultan los esfuerzos por promover el entendimiento y la paz entre los pueblos.

Por su parte, en un comunicado emitido el martes, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi condenó el nuevo insulto al Sagrado Corán en EE.UU., cometido por un candidato estadounidense a las elecciones, afirmando que este acto se produce en el marco de la actual guerra judeo-sionista, para la cual se han reclutado Estados Unidos, el Reino Unido e Israel.

Al-Houthi tachó de “acto hostil” las continuas humillaciones y la guerra blanda y dura del sionismo, con sus cómplices estadounidenses y británicos, contra el Islam y los musulmanes, destacando que dichas fuerzas malignas profanan los lugares sagrados de los musulmanes, cometen crímenes atroces y violan la santidad de la Mezquita Al-Aqsa con el fin de expandir su dominio, saquear la riqueza de los pueblos y ocupar sus tierras.

El líder de Ansarolá recalcó que todos los musulmanes y gobiernos islámicos tienen la responsabilidad religiosa y humanitaria de enfrentarse a la tiranía de las fuerzas malignas lideradas por el sionismo, advirtiendo que el silencio ante estas ofensas constituye una gran negligencia y aprovecha la indiferencia para imponer la permisibilidad de derramar sangre, profanar y usurpar tierras.

Al-Houthi convocó a grandes manifestaciones el próximo viernes como expresión de identidad religiosa y en rechazo a las posiciones estadounidenses y sionistas ofensivas para el Sagrado Corán, exigiendo a los musulmanes en todo el mundo salir a las calles en solidaridad con los palestinos en Gaza.