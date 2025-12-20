Masivas marchas en Yemen condenan la profanación del Sagrado Corán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El viernes, masivas marchas tuvieron lugar en la capital yemení Saná y en decenas de plazas a lo largo del país, denunciando lo que se describió como el crimen estadounidense de profanación del Sagrado Corán.

En la plaza Al-Sabeen en Saná, se celebró una enorme concentración donde el muftí de Yemen, Shams al-Din Sharaf al-Din, elogió las grandes multitudes reunidas en la capital y en más de 40 plazas en diversas provincias.

En su declaración durante la marcha, el muftí enfatizó que las campañas sistemáticas de abuso contra el Sagrado Corán forman parte de una “guerra sionista integral” dirigida contra la nación islámica, responsabilizando plenamente a Estados Unidos, Gran Bretaña y la entidad sionista.

La declaración instó además a un boicot de productos estadounidenses e israelíes, reafirmando la posición inquebrantable de Yemen en continuar su apoyo a Gaza.

Los participantes en la marcha también condenaron el acuerdo de gas egipcio con la entidad sionista, llamando a su cancelación en reconocimiento de la historia militante de Egipto.