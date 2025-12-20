“Hombre de Irán”, lema del 6º aniversario del martirio de Soleimani

El portavoz de la sede conmemorativa del sexto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, Abasali Kadjodai, este sábado en una conferencia de prensa al indicar que la ceremonia para conmemorar el sexto aniversario del martirio del “general de corazones” se llevará a cabo el 2 de enero en Mosalla de Teherán, ha dicho que el lema de la ceremonia de este año es “Hombre de Irán”.

General Soleimani, defensor genuino de los derechos humanos y un soldado de Irán

Al referirse a las características personales del mártir Soleimani, Kadjodai puso de manifiesto que ‘Iránmard’ (Hombre de Irán) era un hombre que definía el amor por la gente más allá de la etnia, la tribu y las fronteras.

“Aunque consideraba a Irán como un santuario, tenía una profunda creencia en la humanidad y buscaba proteger la vida humana más allá de la geografía. Para él, la etnia y las fronteras no eran un obstáculo para defender a los oprimidos”, indicó el portavoz de la sede conmemorativa.

Asimismo, Kadjodai indicó que el teniente general mártir Qasem Soleimani fue un defensor genuino de los derechos humanos y un soldado de Irán que buscaba una paz duradera y global, y deseaba tranquilidad para todos los seres humanos.

El portavoz del comité de conmemoración del 6.º aniversario del martirio del general Soleimani al declarar que su memoria sigue viva, subrayó que “hoy hablamos de un hombre de Irán por el que aún se derraman lágrimas y late el corazón. La gente se reúne cada año por su amor, sin miedo a las amenazas del enemigo”.

Tras considerando al mártir Soleimani como un “hombre dedicado a la revolución y formado en la escuela del Islam y el Imam Jomeini (que descanse en paz)”, Kadjodai continuó rindiendo homenaje a la memoria de los mártires del Islam.

“En años anteriores, fue la gente quien, de forma espontánea, lideró la organización de las ceremonias del aniversario del martirio de Hach Qasem. Sin embargo, este año, debido a la guerra de 12 días (lanzado el pasado junio por el régimen sionista y EE.UU. contra la nación iraní), la ceremonia tiene un ambiente diferente”, remarcó.

En la conferencia de prensa el vocero detalló los programas para este aniversario, como la celebración de la Semana de la Resistencia, el toque de la campana de la resistencia en las escuelas, y una concentración popular acompañada de una exposición y un programa variado y novedoso, que probablemente se celebrará en una de las plazas de Teherán.

Según Kadjodai, otros eventos incluyen la ceremonia ‘Amigos de Habib’ con la participación de artistas, activistas culturales y figuras prominentes del país; la interpretación de la sinfonía ‘Soldado de Irán’ con la presencia de artistas y personalidades políticas y culturales; y la ceremonia ‘Recuerdo de los Amigos de Soleimani’ con la presencia de las familias de los mártires defensores del santuario y compañeros de los mártires.

Añadió que ‘una parte de las actividades relacionadas con la investigación del caso del mártir Hach Qasem continúa afortunadamente de manera exitosa y en el futuro se proporcionarán respuestas relacionadas. También se llevarán a cabo reuniones científicas sobre este tema en la Universidad de Teherán.

De acuerdo con el funcionario iraní, las ceremonias conmemorativas de Hach Qasem se celebran también en varios países de manera espontánea por parte de los pueblos y sus seguidores.

El seguimiento del caso del mártir Soleimani continúa

Al ser preguntado sobre el hecho de que el mártir Soleimani fue un invitado oficial del gobierno de Irak al momento de su asesinato perpetrado por las fuerzas estadounidenses, y que el Líder de la Revolución Islámica también había dicho que nunca olvidarían el martirio de Soleimani, comentó que no ha habido ningún cambio respecto a la orden del Líder y su postura, es decir, los responsables y cómplices de este crimen deben ser llevados a juicio por sus actos deshonrosos.

“En el ámbito legal interno, como se mencionó, se han abierto dos expedientes: uno de carácter civil que ha llevado a la emisión de una sentencia, y otro penal que sigue en proceso. El acto de acusación ha sido presentado al tribunal, se han llevado a cabo varias sesiones para leer las pruebas ante el tribunal y este proceso sigue su curso. Con la voluntad de Dios, esperamos ver resultados definitivos también en los tribunales internos”, precisó.

En el ámbito internacional, prosiguió Kadjodai, “también se sigue investigando. Las acciones necesarias están en marcha, y nuestros documentos son sólidos y claros. Las gestiones ante las autoridades internacionales se están llevando a cabo dentro de su marco legal, y sin duda, no descansaremos hasta que los responsables y cómplices de este crimen sean castigados”.

En cuanto al nivel de coordinación actual entre Irán e Irak para el seguimiento de este crimen, afirmó que ha habido una buena cooperación entre Irán e Irak en este tema, desde que el mártir Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis (subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, llamadas Al-Hashad Al-Shaabi en árabe), fueron martirizados en suelo iraquí y este crimen ocurrió en el territorio de Irak.

“Entonces, tanto el gobierno iraquí como el poder judicial de Irán están haciendo el seguimiento. Ha habido una buena cooperación entre nuestros sistemas judiciales y las autoridades judiciales de Irak, y en los últimos años, se han llevado a cabo negociaciones y reuniones con altos funcionarios judiciales iraquíes. Esperamos que el proceso judicial en Irak gane velocidad. Estamos completamente dispuestos a proporcionar cualquier cooperación necesaria”, explicó.

El mártir Soleimani fue el fundador de la Resistencia en Yemen

Kadjodai, en respuesta a una pregunta sobre el papel del general Soleimani en el establecimiento de la Resistencia en Yemen, señaló que el mártir Soleimani fue, de hecho, el fundador de la Resistencia en Yemen, y nuestros hermanos yemeníes recibieron muy bien esta ruta. Sus esfuerzos y sacrificios en el camino de la Resistencia han dado frutos, y hoy vemos los resultados en Yemen.

“La presencia activa y los esfuerzos constantes de nuestros hermanos yemeníes en diversos frentes son siempre evidentes. Uno de los temas mencionados, como la profanación del Corán, es algo que, como hemos dicho repetidamente, no puede apagar la luz divina, y nunca tendrán éxito en ello. Agradecemos al pueblo noble y resistente de Yemen, que siempre está presente en los frentes de la defensa del Islam, y esperamos que sigan siendo victoriosos y honorables”, dijo.

Pronto se estrenará una película sobre la vida del mártir Soleimani

Sobre la producción de obras cinematográficas y artísticas relacionadas con la vida del Héroe Soleimani, detalló que se estrenará una película de largo metraje sobre la vida del mártir Qasem Soleimani.

“El mártir Soleimani también tenía inclinaciones artísticas y, en cierto modo, era un artista. El entusiasmo que vemos entre los artistas hacia él proviene precisamente de esto”, adujo.

El mártir Soleimani era de la gente y estaba entre la gente

En otro momento de sus declaraciones Kadjodai puso de relieve que “el mártir Qasem Soleimani era de la gente y estaba entre la gente. Durante su vida, cualquiera podía verlo. Siempre estuvo al servicio de las familias de los mártires, ya sea en los hospitales, visitando a los heridos o reuniéndose con las familias de los mártires. Fue verdaderamente un gran hombre, y por eso, los esfuerzos y las iniciativas populares que se llevan a cabo cada año en su honor se realizan con mucho amor y admiración”.

Palestina sigue siendo el tema central para Irán

Kadjodai, al ser preguntado sobre los recientes cambios en la opinión internacional respecto a Palestina y el papel del mártir Soleimani en este contexto, respondió: “Palestina ha sido un tema central y esencial para la Revolución Islámica y la República Islámica de Irán. El Imam Jomeini (P) dijo: ‘Palestina es una parte del Islam’; no puedes separar a Palestina del Islam ni a la República Islámica del Islam, están intrínsecamente ligados”.

Conforme a las declaraciones de Kadjodai, en este camino, el mártir Qasem Soleimani y el líder del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el mártir Seyed Hasan Nasralá hicieron los mayores esfuerzos para liberar a Líbano y Palestina.

“El camino de la Resistencia continúa, y la República Islámica de Irán considera que la defensa de Líbano y Palestina es un principio fundamental y seguirá este camino con determinación”, agregó.

El mártir Soleimani fue una figura internacional de la resistencia

Sobre el papel del mártir Soleimani en la resolución de las crisis en Afganistán e Irak, Kadjodai expresó que “todas las perspectivas de nuestros hermanos de diferentes países muestran que el mártir Qasem Soleimani fue una figura internacional de la Resistencia; esa fue la descripción precisa que el Líder de la Revolución usó para él”.

En este contexto, recordó que “antes de los acontecimientos en Irak y el surgimiento del grupo terrorista Daesh, el mártir Soleimani ya coordinaba en Afganistán con el pueblo y los grupos de Resistencia que luchaban contra los invasores, y esta conexión se mantuvo después”.

La política de la República Islámica de Irán siempre ha sido apoyar a los oprimidos del mundo

Al ser preguntado sobre el programa de la República Islámica de Irán para preservar los logros del mártir Soleimani en Palestina y mantener viva su memoria, señaló que el mártir Soleimani siempre enfatizó que la única forma de salir de la situación criminal que el régimen sionista ha creado, y que Estados Unidos apoya, es a través de la resistencia. Este fue el legado que dejó Soleimani para todos los luchadores de la región.

“La política de la República Islámica de Irán ha sido, desde el principio y conforme a la Constitución, apoyar a los oprimidos, y tanto el Imam Jomeini como el Líder de la Revolución han reiterado esta posición”, destacó Kadjodai.

El portavoz de la sede conmemorativa del sexto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani recalcó que “es cierto que este gran mártir ya no está entre nosotros, pero su camino continúa”.

“El camino de resistencia que Soleimani comenzó con su sacrificio seguirá en Afganistán, Yemen, Líbano y Palestina, y la República Islámica de Irán nunca abandonará la lucha por los derechos de los pueblos oprimidos de todo el mundo”, resaltó.

Qasem Soleimani cayó mártir en un ataque con drones estadounidenses el 3 de enero de 2020 en Bagdad, capital iraquí por órdenes expresas del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Soleimani es recordado como un símbolo de la Resistencia contra el terrorismo y un destacado estratega militar que desempeñó un papel crucial en la derrota del grupo terrorista takfirí Daesh.

El enero de 2024 Irán resaltó que Trump, su entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, y el exjefe del Comando Central de EE.UU. (Centcom, por sus siglas en inglés) Kenneth F. McKenzie son los principales acusados en el caso del asesinato del mártir teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el 3 de enero de 2020 en Irak.

A principios de diciembre de 2023, un tribunal iraní dictaminó que el Gobierno de Estados Unidos y varios individuos y entidades deberían pagar casi 50 000 millones de dólares en compensación por asesinar al general Soleimani.