Denuncian silencio deliberado del CPJ ante genocidio israelí en Gaza

Empleados actuales y anteriores del CPJ denunciaron que la directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, controla personalmente toda la investigación relacionada con la Franja de Gaza, bloqueando trabajos que revelarían que el ejército israelí ataca deliberadamente a periodistas o comete crímenes de guerra, según informó el jueves Electronic Intifada.

Una investigación, respaldada por expertos militares, reveló que Israel asesina a periodistas en Gaza, pero Ginsberg archivó la pesquisa.

Electronic Intifada revela que un empleado del CPJ fue despedido tras cuestionar la negativa de Ginsberg a clasificar los asesinatos de periodistas palestinos como asesinatos selectivos, un crimen de guerra, de acuerdo al derecho internacional.

El personal del CPJ denunció como engañoso un memorando interno de la organización que llama a calificar las acciones de Israel de “genocidio” en el enclave costero. El memorando instruye al personal a utilizar un lenguaje con reservas como “lo que los grupos de derechos humanos consideran un genocidio” para referirse al asesinato de casi 71 000 palestinos en Gaza por Israel desde octubre de 2023.

El CPJ negó las acusaciones, afirmando que nunca se le había indicado al personal que evitara el término “genocidio” y que podía usar cualquier lenguaje en sus redes sociales personales.

Los empleados del CPJ denunciaron que la organización evita cualquier fuerte crítica al régimen para no perder el apoyo de los donantes proisraelíes, entre ellos Rupert Murdoch, un veterano defensor de Israel que ha promovido sistemáticamente posturas sionistas a través de sus plataformas.

Según el informe, la cena anual de recaudación de fondos del CPJ atrae a importantes donantes de medios, incluyendo cinco medios propiedad de Murdoch, que aportaron un total de 250 000 dólares.

CPJ no galardonó este año a ningún periodista palestino pese a sus sacrificios en Gaza

Los premios de este año honraron a periodistas de China, Ecuador, Kirguistán y Túnez, sin ningún candidato palestino. Ginsberg explicó que el CPJ no premia a periodistas del mismo país consecutivamente, y señaló que el galardonado del año pasado fue el periodista palestino Shrouq Al Aila.

Conforme al personal del CPJ, Al Aila era una “opción segura”, cuyos antecedentes fueron investigados exhaustivamente, y denunció que las propuestas para honrar al periodista de Al Jazeera, Anas Al-Sharif, asesinado este año por Israel en Gaza, fueron ignoradas.

Desde que comenzó el genocidio hace más de dos años, casi 300 periodistas han sido asesinados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. El 9 de diciembre, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) nombró a Israel el mayor asesino de periodistas por tercer año consecutivo, responsable de casi la mitad de muertes del personal de medios a nivel mundial en 2025, sobre todo en Gaza.

RSF condenó los asesinatos de periodistas y los calificó de asesinatos selectivos por las fuerzas israelíes.

Recientemente, el periodista israelí Yuval Abraham reveló que la inteligencia militar creó una “célula de legitimación” para justificar el asesinato de periodistas palestinos presentándolos falsamente como agentes del movimiento de Resistencia palestino, HAMAS.