Agresión estadounidense en el Caribe: segundo petrolero confiscado y Petro propone alternativa antinarcóticos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Este sábado 20 de diciembre, fuerzas estadounidenses confiscaron un segundo petrolero frente a las costas venezolanas, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien indicó que la operación se realizó antes del amanecer con apoyo de la Guardia Costera y el Departamento de Guerra.

La medida forma parte del bloqueo total anunciado por Donald Trump contra todos los buques sancionados que transportan petróleo venezolano, acción que Caracas denuncia como piratería imperialista destinada a apropiarse de las mayores reservas de crudo del mundo.

En paralelo, tanto Washington como Caracas interfieren señales GPS en la región para proteger sus activos militares, generando riesgos graves para la aviación civil, con incidentes reportados en vuelos comerciales y cancelaciones masivas hacia Venezuela, según reveló The New York Times.

Durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, seis países exigieron el restablecimiento democrático en Venezuela, pero Brasil y Uruguay no suscribieron la declaración, mientras Javier Milei respaldó abiertamente la presión militar estadounidense.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el bloqueo naval a Venezuela y propuso un acuerdo multilateral entre las armadas del Caribe para cercar exclusivamente a los narcotraficantes, sin violar derechos humanos ni invadir ningún país.

Venezuela, que anunció haber alcanzado su meta de producción de 1.200.000 barriles diarios a pesar del ilegal acoso estadounidense, recibió una valiosa oferta de cooperación integral por parte de la República Islámica de Irán para hacer frente conjunto al terrorismo y la piratería internacional promovidos por Washington.