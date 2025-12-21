Irán, listo para guerra, avisa que enemigo sufrirá otra derrota

En una entrevista a la cadena rusa RT, concedida durante su visita oficial de la semana pasada a Moscú, Seyed Abás Araqchi ha dicho que la República Islámica no descarta la posibilidad de un nuevo conflicto con Israel, seis meses después de que el régimen lanzara una guerra de 12 días sin motivo contra el país, al que se sumó Estados Unidos, atacando tres sitios nucleares clave.

“Naturalmente, no descartamos esa posibilidad, pero estamos completamente preparados para ella; incluso más preparados que antes. Esto no significa que acojamos otra guerra, sino que precisamente se busca prevenirla. La mejor manera de evitar la guerra es estar preparados para ella”, ha afirmado el jefe de la Diplomacia persa.

Ha dejado claro que Teherán ha reparado todos los daños sufridos en sus equipos e instalaciones militares durante la contienda de junio, y avisado que, “si ellos [Israel y EE.UU.] desean repetir esa experiencia fallida, no obtendrán un resultado mejor”.

Irán respondió a la agresión israelí —iniciada el 13 de junio— con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental, y logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores el 24 de junio.

EEUU debilitó régimen de no proliferación, atacando centros nucleares iraníes

Ha denunciado que EE.UU. “asestó el primer golpe al régimen de no proliferación” atacando los sitios nucleares pacíficos de Irán —que estaban bajo salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica—. Los bombardeos, crítica, debilitaron el régimen de no proliferación, que “es de vital importancia para la paz y la estabilidad de todo el mundo”.

Ha considerado a Irán como un firmante “comprometido del Tratado de No Proliferación [TNP]” Nuclear que “puede beneficiarse del derecho al uso pacífico de la tecnología nuclear”, según estipula el tratado, por lo que ha instado a EE.UU. a reconocer el derecho inalienable del país a desarrollar la tecnología nuclear pacífica.

Particularmente, Araqchi ha hecho hincapié en el derecho de Irán a “enriquecer uranio”, señalando que se trata de una cuestión relacionada con “la dignidad y el orgullo nacional”, porque “es un logro de los propios científicos” iraníes. Conforme al principal diplomático persa, Estados Unidos, al reconocer este derecho, “podría realizar una acción positiva en favor del régimen de no proliferación”.

Ha insistido en que la República Islámica no puede renunciar a su derecho a enriquecer uranio y desarrollar la tecnología nuclear, un logro importante alcanzado, según él, a precios muy altos, a precio de sanciones económicas, la sangre de sus científicos nucleares y bombardeos.

Tecnología nuclear pacífica iraní no puede ser bombardeada

Araqchi ha admitido que las instalaciones nucleares del país “han sufrido daños graves” durante la agresión de junio, pero ha señalado que la tecnología nuclear del país “sigue en pie, y […] no puede ser bombardeada”. “Nuestra determinación y nuestra voluntad también permanecen intactas. Tenemos un derecho plenamente legítimo a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento, y queremos ejercer ese derecho”, ha sostenido.

Ha reiterado la disposición de Irán para garantizar que su programa nuclear “es pacífico y así lo será para siempre”, igual que lo hizo el país en 2015 con el acuerdo nuclear, al que consideró como “una experiencia exitosa”. Sin embargo, ha lamentado que EE.UU. destruyó el pacto, retirándose unilateralmente de él en mayo de 2023.

Según el titular persa, EE.UU. puede escoger entre dos opciones, la “exitosa experiencia de la diplomacia” y la “experiencia de agresión militar”, aunque la segunda fue un “fracaso total”, recalca.

Estamos listos para un acuerdo justo, pero no aceptamos dictados

Cuando se le preguntó si Teherán estaba listo para reanudar las negociaciones nucleares con Washington, pese al ataque de junio —que destruyó la sexta ronda de las pláticas indirectas entre los dos países con la mediación de Omán programada para el 15 de junio—, Araqchi ha dicho que el país persa estuvo en contactos con el enviado especial de EE.UU. para Asia Occidental, Steve Witkoff, incluso después de la guerra de 12 días, pero hace varios meses, decidió interrumpir los contactos por la falta de voluntad de Washington para alcanzar un acuerdo.

Ha dejado claro que Irán está dispuesto a volver a la mesa de diálogo con EE.UU., si este llega a la conclusión de que “negociar es diferente de imponer dictados”. “Estamos preparados para un acuerdo justo y equilibrado que se logre mediante la negociación, pero no estamos dispuestos a aceptar imposiciones”.

En este sentido, Araqchi ha afirmado que si EE.UU. “se acerca con una idea justa y equilibrada para una solución negociada, basada en los intereses mutuos de ambas partes”, entonces la examinará la República Islámica.

La AIEA debe evitar cualquier tipo de politización

En otra parte de sus declaraciones, el ministro de Exteriores ha calificado de “lamentable” el enfoque de la AIEA ante los ataques ilegales de Israel y EE.UU. a Irán y sus instalaciones nucleares, diciendo que la entidad nuclear, al no condenar los bombardeos, incumplió su deber de proteger las instalaciones nucleares de los Estados firmantes del TNP.

“En mi opinión, la AIEA debería volver a cumplir con su deber profesional, evitar cualquier tipo de politización y rechazar toda solicitud motivada por consideraciones políticas”, ha dicho, señalando que, a pesar de este enfoque lamentable, la República Islámica está lista a cooperar con la Agencia.