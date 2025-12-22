Cooperación Irán-UEEA, base de la conformación de una región fuerte

En un mensaje dirigido el domingo a la Cumbre del Consejo Supremo de la UEEA en San Petersburgo, Rusia, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, resaltó que la cooperación entre Irán y los países miembros de esta unión es una estrategia a largo plazo para la creación de una región poderosa mediante el fortalecimiento de las soberanías nacionales.

El mensaje de Pezeshkian fue leído por el embajador de Irán en Rusiaú, Kazem Yalali, durante la referida cita celebrada con la participación de los presidentes de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y el primer ministro de Armenia, cinco miembros de la Unión Euroasiática, en San Petersburgo.

En su mensaje, el presidente iraní agradeció al gobierno y al pueblo ruso por la hospitalidad brindada, y adelantó sus felicitaciones por el Año Nuevo a los líderes de los países participantes.

Pezeshkian subrayó que, como se mencionó en la cumbre anterior, la cooperación entre Irán y los países miembros de la Unión Euroasiática es una estrategia a largo plazo para fortalecer las soberanías nacionales, facilitar el transporte y el comercio, mejorar la seguridad energética, fomentar el desarrollo tecnológico, crear infraestructuras financieras y bancarias comunes y aumentar los intercambios culturales.

Unión Euroasiática un modelo exitoso de integración regional

El mandatario iraní puso de relieve que la Unión Euroasiática tiene el potencial de ser un modelo exitoso de integración regional, afirmando que, al aprovechar los lazos culturales e históricos y la proximidad geográfica, los países miembros pueden construir un modelo exitoso de convergencia regional.

El jefe del Gobierno iraní tras llamar a aprovechar esta oportunidad histórica para convertirla en un hito para el crecimiento común, subrayó que el futuro pertenece a los pueblos que, con cooperación y confianza mutua, allanan el camino para el progreso.

Irán busca desempeñar un papel efectivo y activo

Pezeshkian también recordó que la República Islámica de Irán concede una creciente importancia a los mecanismos regionales y multilaterales, y siempre ha trabajado para ser un miembro y socio confiable en estos bloques y acuerdos.

En este sentido, destacó la activa participación de Irán en organizaciones como la Organización de Cooperación Económica (ECO), los BRICS, la Organización de Cooperación Económica de los Ocho Países en Desarrollo (D-8), el Foro de Cooperación Asia (ACD), la Unión de Naciones del Asia Occidental (IORA) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

UEEA tiene una posición destacada en la diplomacia económica de Irán

El jefe del Ejecutivo iraní indicó que la Unión Económica Euroasiática tiene un lugar destacado en la diplomacia económica de Irán, precisando que la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio y la adquisición del estatus de observador en esta unión marcan el inicio de una presencia más efectiva en las actividades de esta importante entidad económica en la región.

Pezeshkian señaló que, en el mundo actual, la integración económica y la cooperación regional son claves para el crecimiento sostenible y el bienestar común, y que la cumbre actual refleja la determinación de los países miembros de la Unión Euroasiática y de Irán para ampliar su cooperación estratégica en áreas clave como el comercio, la energía, el transporte y las tecnologías avanzadas.

Pezeshkian destaca el papel del Acuerdo de Libre Comercio

En otra parte de sus declaraciones, el presidente iraní remarcó que la implementación del acuerdo de libre comercio entre Irán y los países miembros de la Unión Euroasiática, a partir de mayo de 2025, es uno de los mayores logros de este año y un paso importante hacia la profundización de las relaciones económicas mutuas.

Este acuerdo ha creado oportunidades excepcionales para las economías nacionales y los comerciantes de los países firmantes, proporcionando una base adecuada para aumentar el volumen del comercio bilateral, lo que ya ha llevado a un incremento en las relaciones comerciales.

Seremos testigos de un salto significativo en el comercio con UEEA

Pezeshkian expresó que la capacidad de comercio entre Irán y los países miembros de la Unión Euroasiática es mucho mayor que el volumen actual y que esta tendencia seguirá en aumento, esperando que pronto se produzca un gran salto en el comercio mutuo.

Además, destacó la participación activa de Irán en las cumbres y reuniones de alto nivel de la Unión Euroasiática, lo que refleja la determinación de Irán de ampliar las relaciones comerciales y económicas con los cinco miembros de la unión.

Finalmente, el presidente recordó que el ministro de Industria, Minería y Comercio de Irán, en colaboración con sus homólogos en la Comisión Económica de la Unión Euroasiática, han celebrado reuniones para revisar el progreso de la implementación del acuerdo de libre comercio y abordar los desafíos existentes, aprobando una hoja de ruta para una implementación más efectiva.

También mencionó que Irán organizará en febrero de 2026 en Teherán una reunión de ministros de comercio de la Unión Euroasiática, junto con la Cuarta Exposición Internacional de Comercio con Euroasia, con la participación de funcionarios, empresarios y comerciantes de los países miembros y algunos países vecinos.

En la parte final de su mensaje, el presidente deseó éxito, prosperidad, bienestar, salud y un futuro brillante a los gobiernos y pueblos miembros de la Unión Económica Euroasiática, agradeciendo a Bielorrusia por su presidencia en 2025 y deseando éxito a Kazajistán en la presidencia de la unión en 2026.

La Unión Económica Euroasiática es una unión económica interestatal integrada por Bielorrusia, Kazajistán, Rusia, Kirguistán y Armenia. Los miembros observadores activos de esta unión son la República Islámica de Irán, Uzbekistán y Cuba.

La República Islámica de Irán y los cinco Estados miembros de la Unión Euroasiática han firmado un Acuerdo de Libre Comercio, mediante el cual las partes eliminaron los aranceles aduaneros sobre el 87 % de los bienes comercializados.