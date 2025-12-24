La ADL denuncia vínculos antisionistas en el equipo de transición del alcalde electo de Nueva York

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Liga Antidifamación (ADL) ha publicado un informe en el que afirma que al menos el 20% de los funcionarios designados por el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, mantiene vínculos con grupos activistas antisionistas en Estados Unidos, como Students for Justice in Palestine, Jewish Voice for Peace y Within Our Lifetime.

El análisis examina más de 400 nombramientos para los comités de transición, encargados de formar la futura administración y establecer sus prioridades políticas.

Según el documento, varios de estos designados han participado en campamentos de protesta universitarios, han difundido declaraciones antisionistas en redes sociales y han mostrado relaciones con figuras controvertidas, como Louis Farrakhan, líder de Nation of Islam.

El informe menciona ejemplos de publicaciones que califican el sionismo como racismo o como una ideología genocida, además del uso de símbolos presentes en manifestaciones propalestinas.

Con todo, la ADL admite que muchos de los nombramientos no plantean preocupaciones y resalta que al menos 25 miembros del equipo de transición tienen vínculos previos con la organización o un historial de apoyo a la comunidad judía.

Tras estos resultados, la ADL ha iniciado el programa “Mamdani Monitor” para seguir de cerca la gestión del próximo alcalde.

En respuesta, en una rueda de prensa, Mamdani declaró: “Siempre me he pronunciado contra el antisemitismo y el odio en todas sus formas, y he dejado claro que el compromiso que asumí de proteger a los neoyorquinos, incluidos los neoyorquinos judíos, será respetado”.

Además, subrayó la necesidad de distinguir entre antisemitismo y críticas al gobierno israelí: “El informe de la ADL muchas veces ignora esta distinción y, al hacerlo, desvía la atención de la crisis real del antisemitismo”.