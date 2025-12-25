Los actos de adoración de la Noche de los Deseos (Laylat al-Ragha'ib)

la primera noche de viernes del mes sagrado de Rayab es la Noche de los Deseos (Laylat al-Ragha'ib), para la cual se han recomendado diversos actos de adoración como la súplica de la noche, el ayuno, la ablución mayor y una oración específica, cuyos aspectos más importantes se presentan a continuación.

Ayunar el primer jueves del mes de Rayab

Es recomendable (mustahabb) ayunar este día. Según las narraciones, en Laylat al-Ragha'ib los ángeles piden perdón por aquellos que ayunan este mes y Dios lo acepta. Además, el Imam al-Sadiq (La paz sea con él) dijo: "Ciertamente, Noé subió al arca el primer día de Rayab y les dijo a sus compañeros que ayunaran ese día, y dijo: 'Quien ayune este día, el Infierno se alejará de él una distancia de un año de viaje; y quien ayune siete días de este mes, se le abrirán las ocho puertas del Paraíso; y quien ayune quince días de este mes, su petición será concedida; y quien ayune más, Dios, Poderoso y Majestuoso, le otorgará una recompensa mayor'".

La ablución mayor (gusl) de la noche de Laylat al-Ragha'ib

El difunto Sayyed Ibn Tawus dice: En los libros de 'Adoraciones' encontré una narración del Mensajero de Dios (La paz sea con él y su familia) en la que dijo: "Quien llegue al mes de Rayab y realice la ablución mayor (gusl) al principio, en medio y al final del mismo, saldrá de sus pecados como el día en que nació de su madre". Se recomienda realizar el gusl en la noche de Laylat al-Ragha'ib.

La realización de la oración de doce ciclos (rak'ah) de Laylat al-Ragha'ib

Uno de los actos más importantes que se pueden mencionar para la "Noche de los Deseos" es la oración de Laylat al-Ragha'ib, que consiste en rezar doce ciclos (rak'ah). Entre las oraciones del ocaso (maghrib) y la noche ('isha), realicen doce ciclos de oración de la siguiente manera: den el saludo (taslim) cada dos ciclos. En cada rak'ah, lean una vez la Sura al-Fatiha, tres veces la "Sura del Decreto" (Sura al-Qadr) y doce veces la "Sura de la Unicidad" (Sura al-Ijlas). Y cuando hayan terminado la oración de Laylat al-Ragha'ib, realicen los siguientes actos:

Digamos setenta veces esta invocación:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ عَلَی آلِهِ

¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad, el Profeta iletrado, y a su familia.

Luego, postrémonos y digamos setenta veces:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ

¡Glorificado y Santificado seas, Señor de los ángeles y del Espíritu!

Luego, levantemos la cabeza de la postración y digamos setenta veces:

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیُّ الْأَعْظَمُ

¡Señor mío! Perdóname, ten misericordia de mí y pasa por alto lo que sabes de mí, pues Tú eres el Altísimo, el Grandioso.

Postrémonos nuevamente y digamos setenta veces:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ

¡Glorificado y Santificado seas, Señor de los ángeles y del Espíritu!

Luego, pidan su necesidad (a Dios).

El Mensajero de Dios (La paz sea con él y su familia) dijo sobre la virtud de estos actos: "Quien realice esta oración, Dios perdonará todos sus pecados, intercederá en el Día de la Resurrección por setecientos miembros de su familia, y cuando llegue la primera noche en su tumba, Dios enviará la recompensa de esta oración hacia su sepultura con el rostro más bello, con un semblante alegre y radiante, y una lengua elocuente y clara. Ese bello rostro le dirá: '¡Oh, mi amado! ¡Albricias! Te has salvado de toda dificultad y adversidad'. Él preguntará a ese rostro luminoso: '¿Quién eres? Jamás he visto un rostro más bello que el tuyo, ni he percibido un aroma más agradable que el tuyo'. Ese bello rostro responderá: '¡Oh, mi amado! Yo soy la recompensa de la oración que realizaste en tal ciudad, en tal mes y en tal año. He venido a ti esta noche para cumplir tu derecho, ser tu compañero en la soledad y alejar de ti el terror (y permaneceré a tu lado) hasta que todos resuciten en el Día del Levantamiento, y daré sombra sobre ti en la llanada de la Resurrección. En resumen, nunca cesará para ti la recompensa de esta buena acción'".

Los actos de adoración de la Noche de los Deseos (Laylat al-Ragha'ib)