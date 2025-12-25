La Mezquita del Orgullo Musulmán, uno de los lugares de culto más grandes de Rusia

Bautizada con el nombre del Profeta Muhammad (pbd), la Mezquita del Orgullo de los Musulmanes es uno de los monumentos arquitectónicos islámicos más importantes de Rusia, atrayendo la atención de visitantes nacionales e internacionales.

Ubicada en Shali, capital de la República de Chechenia, la mezquita combina un diseño moderno con la estética islámica tradicional.

Destaca por sus majestuosas cúpulas, elaborados minaretes y espaciosos interiores.

Diseñada por un arquitecto uzbeko, refleja las características de la arquitectura islámica de Asia Central, con cúpulas prominentes, diseños simétricos y decoraciones típicas de las ciudades históricas de Samarcanda y Bujará.

Con una capacidad para 30.000 fieles, es una de las mezquitas más grandes de Rusia.

Es especialmente popular durante las oraciones del viernes y las festividades religiosas.

Su espacioso interior, los techos altos y la abundante luz natural garantizan un ambiente confortable para la oración.

La decoración interior utiliza caligrafía árabe y motivos geométricos islámicos clásicos, creando una estética armoniosa.

La amplia sala de oración, sin columnas, ofrece una excelente acústica y facilita la oración colectiva.

El patio y las zonas verdes circundantes ofrecen un espacio ideal para grandes eventos y para acoger a un gran número de fieles durante las festividades.