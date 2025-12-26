Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes noticiosas sirias hoy viernes reportaron la ocurrencia de una explosión en el interior de la mezquita Imam Alí (la paz sea con él) en el barrio «Wadi al-Dahab» en la provincia de Homs, Siria.

La agencia oficial de noticias SANA, que se encuentra bajo el control del gobierno de Julani, citando fuentes médicas, informó del martirio de 5 personas y heridas a 21 en explosión en una mezquita en el barrio Wadi al-Dahab en Homs.

Una fuente de seguridad al respecto dijo a SANA: Las investigaciones iniciales muestran que la explosión en la mezquita Imam Alí (la paz sea con él) en el barrio Wadi al-Dahab de Homs fue causada por bombas colocadas en el interior de la mezquita.

Al Ikhbariya Al Suriya también reportó que esta explosión en una mezquita en el barrio Wadi al-Dahab de Homs ocurrió a raíz de bombas colocadas en una esquina de la mezquita que estaba llena de orantes.

Ahmed al-Shara, que se autodenomina presidente del período transitorio de Siria, un año después de gobernar Siria aunque ha podido mejorar su imagen en la escena internacional debido al apoyo total de Estados Unidos y otros países occidentales y sus aliados regionales y liberarse de las sanciones, pero nunca ha podido ordenar la situación interna de Siria y este país ha estado inmerso en conflictos sectarios.