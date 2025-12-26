Al-Houthi: EEUU, Israel, R. Unido son tiranos más peligrosos de historia

En un discurso pronunciado este viernes con motivo del comienzo del mes sagrado islámico Rajab, el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, ha aseverado que “el tirano de nuestro tiempo, representado por los judíos, el sionismo global, Estados Unidos, Israel, Reino Unido y sus agentes y seguidores, es el tirano más peligroso y opresivo de toda la historia de la humanidad”.

Ha agregado que “el tirano de la época ha reunido todo tipo de injusticia, corrupción, crímenes y todos los casos de desviación del estado natural, de los valores humanos y de los valores divinos”.

Al-Houthi ha denunciado que el enemigo israelí, con la colaboración de Estados Unidos y el continuo apoyo de Occidente, continúa sus crímenes en Palestina y el Líbano y sus violaciones contra Siria.

El líder de Ansarolá ha indicado que los enemigos operan abiertamente en nuestra región y declaran abiertamente sus intenciones cuando hablan de “cambiar Oriente Medio”.

El líder de Ansarolá ha destacado este viernes que Estados Unidos e Israel y sus seguidores, son el tirano más peligroso de toda historia de humanidad.

Según el líder de Ansarolá, las matanzas sionistas en Palestina son cotidianas, al igual que los secuestros y encarcelamientos, además el enemigo continúa violando a diario la santidad de la Mezquita Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes.

Al-Houthi ha indicado que el enemigo israelí busca apoderarse de recursos, incluso del agua, como en el caso de Jordania, al robar el agua de Jordania y luego controla su venta al pueblo jordano.

“Lo lamentable es que los regímenes acepten el dominio y el control del enemigo israelí, y dependan de él en todo”, ha denunciado.

Ha criticado que el enemigo israelí nunca cumple con sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, ni siquiera en lo que respecta al derecho humanitario a permitir la entrada de alimentos y medicamentos a Gaza.

“Nos enfrentamos a fuerzas opresivas, criminales y satánicas: Estados Unidos, Israel y el sionismo global, codicioso y arrogante, que no cumple ningún acuerdo”, ha agregado.

En alusión a las tensiones entre Washinton y Caracas, ha afirmado que Estados Unidos quiere el control total de las mayores reservas de petróleo de Venezuela y alza la bandera de ‘combatir las drogas en Venezuela’, mientras que Estados Unidos es el mayor narcotraficante del mundo.

Además, ha indicado que los agentes sionistas hablan de las armas de Hezbolá en el Líbano y de las armas de los combatientes de la resistencia en Palestina, afirmando que protegen contra el enemigo.