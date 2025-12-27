  1. página de inicio
El Líder de la Revolución Islámica:

«El ataque de este año del ejército de EEUU y su ignominioso apéndice sionista fue derrotado por los jóvenes del Irán islámico»

27 diciembre 2025 - 19:09
Código de noticia: 1766732
fuente: khamenei.ir
En un mensaje dirigido a la 59.ª reunión anual de la Unión de Asociaciones Islámicas de Estudiantes en Europa, el ayatolá Jameneí, Líder de la Revolución Islámica, se refirió al fracaso del masivo ataque de Estados Unidos y su ignominioso apéndice en Asia Occidental a manos de los jóvenes del Irán islámico, y subrayó: «La causa fundamental de la irritación de los prepotentes es que el Irán islámico haya enarbolado la bandera del enfrentamiento contra el injusto orden global».

El texto del mensaje del Líder de la Revolución Islámica es el siguiente:

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.

¡Queridos jóvenes!

Este año, por bendición de la fe, de la unidad y de la confianza en sí mismos, el país de ustedes ha alcanzado un prestigio y autoridad renovados en el mundo. La fuerte ofensiva del Ejército de Estados Unidos y su ignominioso apéndice en esta región fue derrotada por la iniciativa, la valentía y el sacrificio de los jóvenes del Irán islámico.

Quedó demostrado que, valiéndose de sus propias capacidades al amparo de la fe y las buenas obras, y plantando cara a los corruptos e inicuos arrogantes, la nación iraní es capaz de resistir y hacer llegar al mundo el llamado a los valores islámicos con una voz más potente que nunca.

La profunda tristeza por el martirio de cierto número de científicos, de comandantes y de parte de nuestro querido pueblo no ha podido, ni podrá, detener a los resueltos jóvenes iraníes. Las familias de esos mártires están ellas mismas a la vanguardia de este movimiento.

No es cuestión del debate nuclear ni asuntos de ese estilo; de lo que es cuestión, es de oponerse al orden injusto y a la imposición del sistema de dominación en el mundo actual, y de dirigirse hacia un sistema islámico justo en el ámbito nacional e internacional. Esa es la gran causa cuyo estandarte el Irán islámico ha enarbolado, y que solivianta a los prepotentes corruptos y corruptores.

Ustedes los estudiantes, especialmente en el extranjero, tienen parte de esta gran responsabilidad sobre sus hombros. Encomienden los corazones a Dios, reconozcan sus propias capacidades y den esa orientación a sus asociaciones.

Dios está con ustedes y la victoria completa los aguarda, Dios mediante.

Seyed Alí Jameneí

24/12/2025

