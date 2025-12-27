«El ataque de este año del ejército de EEUU y su ignominioso apéndice sionista fue derrotado por los jóvenes del Irán islámico»

El texto del mensaje del Líder de la Revolución Islámica es el siguiente:

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.

¡Queridos jóvenes!

Este año, por bendición de la fe, de la unidad y de la confianza en sí mismos, el país de ustedes ha alcanzado un prestigio y autoridad renovados en el mundo. La fuerte ofensiva del Ejército de Estados Unidos y su ignominioso apéndice en esta región fue derrotada por la iniciativa, la valentía y el sacrificio de los jóvenes del Irán islámico.

Quedó demostrado que, valiéndose de sus propias capacidades al amparo de la fe y las buenas obras, y plantando cara a los corruptos e inicuos arrogantes, la nación iraní es capaz de resistir y hacer llegar al mundo el llamado a los valores islámicos con una voz más potente que nunca.

La profunda tristeza por el martirio de cierto número de científicos, de comandantes y de parte de nuestro querido pueblo no ha podido, ni podrá, detener a los resueltos jóvenes iraníes. Las familias de esos mártires están ellas mismas a la vanguardia de este movimiento.

No es cuestión del debate nuclear ni asuntos de ese estilo; de lo que es cuestión, es de oponerse al orden injusto y a la imposición del sistema de dominación en el mundo actual, y de dirigirse hacia un sistema islámico justo en el ámbito nacional e internacional. Esa es la gran causa cuyo estandarte el Irán islámico ha enarbolado, y que solivianta a los prepotentes corruptos y corruptores.

Ustedes los estudiantes, especialmente en el extranjero, tienen parte de esta gran responsabilidad sobre sus hombros. Encomienden los corazones a Dios, reconozcan sus propias capacidades y den esa orientación a sus asociaciones.

Dios está con ustedes y la victoria completa los aguarda, Dios mediante.

Seyed Alí Jameneí

24/12/2025