“Todos queremos asegurar que el trabajo esté orientado a resultados. Nuestras posiciones, metas y objetivos no se formulan simplemente, sino que se reafirman a diario y, como han declarado los líderes rusos, nadie pretende desviarse de ellos ni un paso”, destacó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, durante una entrevista concedida el viernes a la radio Komsomolskaya Pravda.

Agregó que los funcionarios rusos y estadounidenses han estado en contacto constante desde la cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, en Anchorage (Alaska) el pasado agosto.

“Hay contactos. Algunos lo llaman proceso de negociación; otros, contactos. Es una situación inusual, pero están en curso y evolucionan según diferentes enfoques”, afirmó Zajárova.

También, dejó claro que la postura inicial de Moscú ha sido que las negociaciones con Washington no debían convertirse en un “reality show o un programa de entrevistas”.

Zajárova hizo estas declaraciones mientras se sigue evaluando el ‘plan de paz de 20 puntos’ propuesto por EE.UU. para poner un fin al conflicto ruso-ucraniano, que el próximo febrero entraría en su cuarto año.

El miércoles, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que está dispuesto a aceptar el plan, pero acompañado por acuerdos bilaterales adicionales entre Estados Unidos y Ucrania, enfocados en la seguridad y la reconstrucción del país.

Sin embargo, siguen sin resolverse cuestiones sensibles en torno al control territorial en el corazón industrial del este de Ucrania, así como la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, según expertos.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.