El amor por Jesús puede unir a cristianos y musulmanes

Este artículo se basa en la interpretación de Ibrahim Hooper, Director Nacional de Comunicaciones del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), con sede en Washington.

"¡Y cuando los ángeles dijeron: '¡Oh, Maryam (María)! Dios te anuncia una palabra procedente de Él. Su nombre es el Ungido Jesús, hijo de Maryam (María), será distinguido en esta vida y en la otra, y será de los que tengan proximidad a Dios'".

Antes de buscar esta cita en el Nuevo Testamento, podría primero pedirle a su compañero de trabajo, amigo o vecino musulmán una copia del Corán, el texto revelado del islam. La cita es del versículo 45 del capítulo 3 del Corán.

Es bien sabido, particularmente en esta temporada festiva, que los cristianos siguen lo que creen que son las enseñanzas de Jesús. Lo que se comprende menos es que los musulmanes también aman y reverencian a Jesús como uno de los más grandes mensajeros de Dios para la humanidad.

Otros versículos en el Corán, considerado por los musulmanes como la palabra directa de Dios, afirman que Jesús fue fortalecido con el "Espíritu Santo" (2:87) y es un "signo para toda la humanidad" (21:91). Su nacimiento virginal fue confirmado cuando se cita a María preguntando: "¿Cómo podré tener un hijo si no me ha tocado hombre alguno?" (3:47)

El Corán muestra a Jesús hablando desde la cuna y, con el permiso de Dios, curando a leprosos y ciegos. (5:110) Dios también afirma en el Corán: "E hicimos que (Jesús), hijo de Maryam (María), siguiera sus pasos, y le dimos el Evangelio (Injil) e infundimos en los corazones de quienes le siguieron la compasión y la misericordia". (57:27)

Mientras las fuerzas del odio en este país y en todo el mundo intentan separar a musulmanes y cristianos, necesitamos desesperadamente una fuerza unificadora que pueda tender un puente sobre la creciente brecha de incomprensión y desconfianza interreligiosa. Esa fuerza podría ser el mensaje de amor, paz y perdón enseñado por Jesús y aceptado por los seguidores de ambas religiones.

A cristianos y musulmanes les haría bien considerar otro versículo en el Corán que reafirma el mensaje eterno de Dios sobre la unidad espiritual: "Decid: 'Creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, y en lo que Dios reveló a Moisés y a Jesús y a los profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él'". (2:136)

El Profeta Muhammad (la paz sea con él) mismo buscó eliminar cualquier distinción entre el mensaje que enseñó y el enseñado por Jesús, a quien llamó "espíritu y palabra" de Dios. El Profeta Muhammad (la paz sea con él) dijo: "Tanto en este mundo como en el Más Allá, yo soy la persona más cercana a Jesús, hijo de María. Los profetas son hermanos paternos; sus madres son diferentes, pero su religión es una".

Cuando los musulmanes mencionan al Profeta Muhammad, siempre añaden la frase "la paz sea con él". Los cristianos pueden sorprenderse al saber que la misma frase siempre sigue a la mención que un musulmán hace de Jesús, o que creemos que Jesús regresará a la tierra en los últimos días antes del juicio final. La falta de respeto hacia Jesús, como hemos visto con demasiada frecuencia en nuestra sociedad, es muy ofensiva para los musulmanes.

Desafortunadamente, los eventos violentos y la retórica cargada de odio en todo el mundo brindan amplias oportunidades para promover la hostilidad religiosa. Y sí, musulmanes y cristianos tienen algunas perspectivas diferentes sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Pero su legado espiritual ofrece una oportunidad alternativa para que las personas de fe reconozcan su herencia religiosa compartida.

La comunidad musulmana estadounidense está dispuesta a honrar ese legado construyendo puentes de entendimiento interreligioso y desafiando a quienes dividirían nuestra nación por líneas religiosas o étnicas.

Fuente: CAIR