El Consejo de Planificación de la 33.ª Exposición Internacional del Sagrado Corán de Teherán se reunió

La primera reunión del Consejo de Planificación y Programación de la 33.ª Exposición Internacional del Corán se llevó a cabo. Según IKNA, citando al Departamento de Relaciones Públicas e Información del Centro Supremo del Corán y la Familia del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, la primera reunión del Consejo de Planificación y Programación de la 33.ª Exposición Internacional del Corán se celebró ayer, 25 de enero, con la presencia de Hojjatoleslam Walmuslim Hamidreza Arbab Soleimani,

Viceministro de Asuntos Coránicos y jefe del Centro Supremo del Corán y Etrat del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. Hojat-ol-Islam Hamidreza Arbab Soleimani presidió la reunión.

Un grupo de activistas culturales y de asuntos coránicos del país, así como expertos y directivos del centro, estuvieron presentes en el encuentro. Debatieron e intercambiaron puntos de vista sobre las estrategias y los principales programas de la próxima exposición del Corán.

Hojat-ol-Islam Arbab Soleimani destacó la importancia de este consejo y su papel en la organización de la exposición.

Dijo que este consejo está compuesto por figuras influyentes, representantes de diversos departamentos del Ministerio de Cultura, así como expertos externos al ministerio.

En futuras reuniones, se incorporarán nuevas personas a este consejo para conformar una composición equilibrada, coordinada y experta, y poder organizar el trabajo de la 33.ª edición de la exposición, afirmó.

Al enfatizar la necesidad de la eficiencia de las reuniones, señaló que todos los temas deben ser priorizados, las aprobaciones deben ser objeto de seguimiento y los calendarios deben ser precisos.

La Exposición Internacional del Sagrado Corán de Teherán se celebra anualmente durante el mes sagrado de Ramadán por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán.

Con diversos programas que incluyen sesiones especializadas, talleres educativos, encuentros coránicos y actividades dirigidas a niños y adolescentes, el evento internacional tiene como objetivo promover los conceptos y las actividades coránicas.

La exposición también sirve como plataforma para mostrar los últimos logros coránicos en Irán y una variedad de productos dedicados a la promoción del Libro Sagrado.