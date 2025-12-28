Irán promete respuesta más decisiva a enemigos en caso de agresión

En una entrevista exclusiva con el portal Khamenei.ir, publicada este sábado, Masud Pezeshkian ha admitido que el país se encuentra “en un estado de guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa”, transcurridos seis meses desde las agresiones de Israel y Estados Unidos a Irán, más conocidas como la ‘guerra de 12 días’.

Conforme al mandatario persa, el conflicto de junio es “mucho más complejo y difícil” que la guerra impuesta por Irak a Irán en la década de los ochenta (1980-88), porque implica una guerra combinada que va desde el “bloqueo económico”, hasta presiones “culturales, políticas y de seguridad” contra el país.

Ha denunciado que los adversarios, incluidos Israel, Estados Unidos y Europa, no quieren que la República Islámica “se valga por sí solo”.

Pezeshkian ha señalado que, en la guerra de 12 días, las evaluaciones del enemigo se basaban en que los ataques “llevarían al país al caos y disturbios”, lo que “conduciría al colapso del Sistema”, pero eso no ocurrió gracias al amplio apoyo popular a la República Islámica y a la patria.

Fuerzas Armadas de Irán son más fuertes que antes de la guerra de junio

En cuanto a las capacidades militares del país, el presidente ha destacado además el avance cuantitativo y cualitativo de las Fuerzas Armadas respecto al periodo previo a la guerra de 12 días.

“Nuestras queridas fuerzas militares están cumpliendo sus misiones con fuerza y, en estos momentos, tanto en equipamiento como en personal, pese a todos los problemas que tenemos, son más fuertes que en el momento en que ellos atacaron”, ha afirmado.

Pezeshkian ha advertido que los enemigos “recibirán una respuesta más decisiva” si piensan lanzar una nueva agresión al suelo iraní.

Ha llamado a la nación a reforzar la unidad nacional, asegurando que la unidad de la sociedad iraní frustrará todas las conspiraciones enemigas. “Superaremos las presiones y las sanciones con fuerza, y si nos unimos, ninguna fuerza en el mundo podrá frustrar al pueblo iraní y su camino”, concluye.

La guerra de 12 días estalló cuando el régimen de Israel lanzó agresiones a gran escala contra Irán el 13 de junio, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza y el 24 de junio, mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.