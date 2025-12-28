El mes de Rayab: ¿cielo de misericordia o puente de conexión con el Amado?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En la luminosa cultura de las enseñanzas de los Ahlul-Bait (PB), los meses prohibidos y especialmente el mes de Rayab ocupan una posición incomparable. Este mes no es solo una estación temporal, sino un «espacio espiritual» y una oportunidad excepcional en la que las puertas particulares de la misericordia, el perdón y la aceptación del Señor se abren de par en par para la creación. A diferencia de las visiones superficiales, Rayab es un mes para redefinir la relación entre el siervo y el Amado. Las narraciones legadas por la familia de la Revelación, con expresiones celestiales y profundas, presentan el mes de Rayab como «un campo para sembrar la fe» y «una primavera para el florecimiento de los corazones sedientos», y para aprovechar esta estación dorada ofrecen un programa integral. En este reporte, recurriendo a fuentes auténticas shiíes, repasamos una parte de este océano de narraciones.

El primer punto clave en las narraciones es el énfasis en la naturaleza conectiva de Rayab. El Imam Muhámmad al-Báqir (P) en un hadiz resonante describe este mes como أَصَبُّ; es decir, un mes en el que la misericordia de Dios llueve intensa y abundantemente sobre la umma.(1) Esta expresión ofrece una imagen viva de un cielo abierto y una misericordia corriente y torrencial. En otra narración, el Imam Musa al-Kázim (P) presenta el mes de Rayab como «nahr paradisíaco» más dulce que la leche y más dulce que la miel, y quien beba un sorbo de él quedará saciado en el día de la sed del Juicio Final.(2) Esta comparación convierte a Rayab en un puente entre el mundo y el más allá, y un medio para almacenar provisiones para el viaje eterno.

Pero la pregunta es: ¿cómo saciarse de este río paradisíaco? Las narraciones presentan la adoración y la súplica como la llave principal para abrir este tesoro. El Imam Ŷa’far as-Sádiq (P) ha dicho: Rayab es el mes del pedido de perdón para mi umma; pedid mucho perdón, pues Dios es Perdonador y Misericordioso.(3) Aquí, el enfoque en el «istighfar» como punto de partida del movimiento espiritual. El istighfar es el limpiador de la página del corazón de las herrumbres del pecado y el preparador del espíritu para recibir más luces de la misericordia divina. Asimismo, la invocación y la plegaria, especialmente la súplica «یا ذَالْجَلَالِ وَ الْإِکْرَام» en este mes, ha sido altamente recomendada por los Inmaculados (P). Esta invocación revive en el corazón el espíritu del tawhid y la grandeza del Señor, y coloca al siervo en la estación de la entrega y la necesidad absoluta.

En un nivel más profundo, el mes de Rayab también es conocido como «mes de la wilayah». El nacimiento del Imam Muhámmad al-Báqir (P) y de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en este mes ha añadido a su bendición y santidad. Algunas narraciones consideran días específicos de Rayab, por el aniversario del nacimiento de estos seres de luz, de virtud duplicada. Por lo tanto, conmemorar estas ocasiones y recurrir a los Ahlul-Bait (PB) es dar un paso en el camino que ellos mismos han trazado. En verdad, Rayab no es solo un mes de adoración seca y sin alma, sino un mes de vínculo con los Inmaculados (P) y de emulación de su conducta práctica para acercarse a Dios. Aprovechar este mes requiere un programa práctico, pureza de intención y aferramiento a la cuerda de la wilayah para que el siervo coseche plenamente esta estación de crecimiento espiritual.

