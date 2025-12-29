Zaher al-Mahruqi a ABNA: El modelo de Somalilandia podría replicarse en otros países y elevar el costo de seguridad regional

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en los últimos días el anuncio de la oficina del primer ministro del régimen sionista sobre el reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente y soberano ha provocado una amplia ola de reacciones.

La decisión ha sido rechazada por distintos países y actores, entre ellos Somalia, Turquía, Egipto e Irán, que la consideran inaceptable y una amenaza directa contra la unidad y la integridad territorial somalí.

En este contexto, el escritor y analista político omaní Zaher al-Mahruqi explicó, en diálogo con la Agencia de Noticias Abná, los antecedentes y las consecuencias de esta medida. Señaló que, como observador de los asuntos africanos y defensor de la soberanía nacional, considera el reconocimiento de la llamada “Somalilandia” por parte del régimen sionista un paso peligroso e inaceptable, al tratarse de una clara injerencia en los asuntos internos de otros países.

Injerencia y amenaza a la estabilidad regional

Al-Mahruqi subrayó que esta decisión no contribuye a la paz ni a la estabilidad regional. Por el contrario, afirmó que abre la puerta a una nueva etapa de tensiones en el mundo árabe y en el continente africano, con posibles repercusiones más allá de ambas regiones.

El analista omaní añadió que su rechazo no se limita al caso somalí. Como principio general, explicó, se opone a la secesión, ya que este tipo de procesos no fortalece a los Estados, sino que da lugar a entidades frágiles y facilita la intervención de actores externos en los asuntos internos de los países árabes.

A su juicio, lo que está ocurriendo responde a un intento de legitimar una realidad separatista sin tener en cuenta la voluntad colectiva del pueblo somalí ni el papel de las instituciones regionales e internacionales competentes.

El riesgo de extender el modelo a otros países

Al-Mahruqi advirtió de que el mayor peligro reside en que este reconocimiento se convierta en un precedente para iniciativas similares en otros países árabes y africanos que atraviesan situaciones de fragilidad política o conflictos internos. En ese sentido, no descartó que Israel pueda llegar a reconocer, por ejemplo, al sur de Yemen.

Por ello, consideró que esta medida debe ser afrontada no solo por Somalia, sino por todos los actores comprometidos con la unidad y la estabilidad de las naciones.

Complejidades internas y vías para resolver la crisis

El analista reconoció que Somalia enfrenta complejidades internas y que Somalilandia lleva décadas reclamando la independencia. Sin embargo, sostuvo que la solución no pasa por reconocimientos unilaterales de potencias extranjeras, sino por un diálogo interno amplio, bajo supervisión africana, que garantice la unidad del país y los derechos de todos sus componentes sociales.

Vínculos con el plan de reasentamiento de Gaza

Al-Mahruqi señaló que diversos informes apuntan a una posible relación entre el reconocimiento de Somalilandia y un plan para el reasentamiento de la población de Gaza en ese territorio. Aunque admitió que su aplicación enfrenta obstáculos considerables, alertó sobre las graves consecuencias que tendría de llevarse a cabo.

Indicó que medios israelíes e internacionales han informado sobre supuestos acuerdos no públicos entre Tel Aviv y las autoridades de Somalilandia en este sentido, lo que incrementa la gravedad del asunto.

Según explicó, un plan de este tipo supondría una vulneración flagrante de los derechos del pueblo palestino y un intento deliberado de vaciar Gaza de sus habitantes para imponer una nueva realidad acorde con los intereses de la ocupación israelí.

El analista advirtió que la continuidad de esta estrategia podría derivar en consecuencias catastróficas en varios niveles: el agravamiento del sufrimiento palestino mediante el desplazamiento forzado; la desestabilización del Cuerno de África, al concentrar a cientos de miles de refugiados en una región ya marcada por la fragilidad política y económica; y el establecimiento de un precedente peligroso en el uso del reconocimiento político como herramienta de ingeniería demográfica.

Obstáculos y rechazo internacional

Al-Mahruqi recordó que, pese a la gravedad de estos escenarios, su implementación no resulta sencilla. El Gobierno de Somalia ha rechazado de forma categórica el reconocimiento israelí de Somalilandia y ha reafirmado su compromiso con la integridad territorial del país, así como su oposición a cualquier proyecto que implique desplazamientos forzados o alteraciones demográficas.

Asimismo, destacó que la comunidad internacional, incluidos numerosos países árabes y africanos, ha expresado su rechazo a esta medida, lo que constituye un obstáculo significativo para la ejecución de tales planes.

Advertencia a los países árabes

Al-Mahruqi concluyó señalando que el régimen sionista no actúa sin una aprobación implícita de algunos países árabes y advirtió de que estas naciones podrían pagar en el futuro un alto precio en términos de seguridad nacional.