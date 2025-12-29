WIPAHS; la mayor organización benéfica shií de Tanzania

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): WIPAHS es la mayor fundación educativa benéfica propiedad de musulmanes shiíes en Tanzania que ha proporcionado servicios educativos, sociales y humanitarios a la comunidad durante más de tres décadas.

Según el Centro Cultural de Irán en Tanzania, WIPAHS es una fundación que proporciona educación formal desde kindergarten hasta universidad para cerca de 1.500 estudiantes.

Es responsable del cuidado de más de 250 huérfanos y de su educación en diversas dimensiones desde la infancia hasta la universidad, y les proporciona tres comidas saludables al día y otras necesidades hasta que se gradúen.

WIPAHS ha perforado hasta ahora más de 1.000 pozos de agua para proporcionar a comunidades desfavorecidas acceso a agua potable segura y limpia. También ha creado empleo para más de 10.000 mujeres mediante microcréditos y formación profesional (incluyendo costura y otras habilidades).

Además, proporciona servicios médicos gratuitos y de bajo costo a decenas de miles de personas cada año, y su hospital es reconocido como el mejor de la región.

Cada año, WIPAHS organiza una hermosa exposición con varios stands con motivo de su “Celebración Anual” para presentar sus servicios humanitarios.

Mohsen Maarefi, agregado cultural de Irán en Tanzania, asistió a la celebración de este año y ofreció sus más sinceras felicitaciones a WIPAHS por sus logros incomparables en los campos de la educación, el cuidado y el bienestar de niños sin hogar, la salud, el acceso a agua limpia, etc., que han sido llevados a cabo durante tres décadas con dedicación, compasión y un compromiso inquebrantable con la mejora de los estándares de vida.