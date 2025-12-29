Itikaf, una escuela de superación personal y formación religiosa

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Hoyatoleslam Seyyed Mohammad Mehdi Hosseini Hamedani describió la práctica del Itikaf como una auténtica escuela práctica de superación personal y formación religiosa, un retorno consciente del ser humano al camino de la servidumbre hacia Dios.

Hosseini Hamedani advirtió que el culto carente de atención sincera corre el riesgo de transformarse en una costumbre estéril, vacía de contenido espiritual.

Según el religioso, el remedio reside en regresar a Dios con plena conciencia y sinceridad. El ser humano debe buscar el perdón, examinar de manera constante su propia alma y corregir su conducta, ya que Dios siempre ha mantenido abierta la vía del retorno para Sus siervos.

Esta tradición de culto, afirmó Hosseini Hamedani, constituye un ejercicio práctico de soledad con Dios, que permite apartarse del ruido cotidiano y fortalecer la formación religiosa de la sociedad.

Desde la perspectiva de Hosseini Hamedani, el Itikaf no es únicamente un ritual, sino un proceso educativo y espiritual que ayuda al individuo a renovar su vínculo con Dios y a purificar su vida. Es una invitación a transformar la devoción en una experiencia viva y consciente, capaz de ejercer una influencia positiva en la sociedad.

“El Itikaf no es simplemente pasar algunos días en una mezquita, sino un periodo intensivo de auto-mejoramiento, reflexión y revisión del estilo de vida, que puede corregir el rumbo futuro del ser humano”, subrayó.

El religioso enfatizó que el Itikaf es considerado una escuela práctica que fortalece la fe y la identidad espiritual. Se trata de un ejercicio de introspección, revisión del comportamiento y retorno sincero a Dios.

Según Hosseini Hamedani, las mezquitas, los consejos religiosos, los benefactores y los grupos culturales están llamados a crear las mejores condiciones para que todos puedan beneficiarse de esta oportunidad espiritual.

“Los programas específicos deben ir más allá de la forma externa de la ceremonia, profundizando la convicción religiosa y la identidad espiritual de las nuevas generaciones”, añadió.

El Itikaf es una tradición del Profeta Mohammad (la paz sea con él y su familia) y de la familia del Profeta (PB), considerada un acto de culto altamente meritorio en el Islam.

Consiste en el retiro en una mezquita durante varios días, acompañado de ayuno y oración.

Es un tiempo de soledad con Dios, lejos del bullicio cotidiano, destinado a renovar la conexión espiritual.

Tradicionalmente se celebra los días 13, 14 y 15 del mes de Rayab, el séptimo mes del calendario islámico, que en el año 2026 corresponden a los días 3, 4 y 5 de enero.