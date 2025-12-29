Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el 28 de diciembre el acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en La Guaira, donde proclamó que las fuerzas militares están “más preparadas que nunca” para proteger la paz y la soberanía del país.

Un ejército libertador al servicio del pueblo

Maduro, como Comandante en Jefe, exaltó la tradición antiimperialista de la FANB: “Nuestros militares tienen una historia gloriosa, como emancipadores y libertadores de esta tierra”. En claro contraste con el accionar de EE.UU., afirmó: “No son imperialistas que bombardean pueblos y roban riquezas; son defensores de la libertad de Venezuela y de toda América”.

El mandatario celebró la perfecta unión cívico-militar que ha permitido superar 27 semanas de agresiones continuas con “inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica”, logrando al mismo tiempo 20 trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido.

Fortalecimiento del Estado revolucionario

Ante el bloqueo naval decretado por Trump y la confiscación de tres petroleros venezolanos, el gobierno acelera la construcción del Estado comunal, sueño histórico de la Revolución Bolivariana. Se refuerzan las 5.300 comunas con unidades de defensa integral y mayores recursos para proyectos autogestionados por el pueblo, como escuelas, obras de infraestructura y control de inundaciones.

Maduro ha convocado una asamblea constituyente sindical y un pleno de movimientos sociales para enero, con miras a una reforma constitucional que consolide el Poder Popular y la democracia directa, trascendiendo el viejo modelo burgués.

En defensa de la patria, el PSUV acordó preparar una fase armada de resistencia basada en la guerra popular prolongada, mientras se distribuyen armas y se entrena a trabajadores públicos para garantizar la defensa nacional.

Resistencia soberana y bendición del pueblo

“La vida nos ha puesto pruebas, pero en Venezuela estamos bendecidos”, expresó Maduro en redes sociales. “Somos un pueblo de fe que ha superado todas las amenazas a nuestra soberanía”. Destacó que el nuevo modelo económico productivo, impulsado por empresarios, trabajadores, emprendedores y científicos, es obra exclusiva del esfuerzo venezolano.

Expertos de la ONU han condenado el bloqueo estadounidense como “agresión armada”, y Caracas denuncia que busca un cambio de régimen para apropiarse de las mayores reservas petroleras del mundo. Maduro fue categórico: “Es imposible que EE.UU. robe nuestros recursos naturales”.

En este contexto, Rusia ha condenado en la ONU el “agresivo neocolonialismo” de Washington, reafirmando su solidaridad con la causa antiimperialista de Venezuela, aliada histórica junto a Irán y China en la lucha por un mundo multipolar.