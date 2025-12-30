Violencia hindú extremista contra musulmán en Bihar: atado a un poste y golpeado por supuesta posesión de carne de vaca

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En el distrito de Gopalganj, en la zona de Mathiya del estado de Bihar, en el este de India, un hombre musulmán llamado Ahmed Azad fue atado a un poste eléctrico y sometido a una violenta paliza pública por un grupo de hindúes extremistas vinculados a corrientes nacionalistas hindutva.

Los atacantes lo acusaron de transportar carne de vaca sin presentar ninguna prueba, tras registrar ilegalmente sus pertenencias. Videos circulando en redes sociales captan cómo la víctima pide auxilio en medio del intenso frío, mientras los agresores prosiguen con los golpes.

Testigos locales señalaron que, pese a la presencia de personas en el lugar, el temor a represalias impidió cualquier intervención. Un comerciante anónimo declaró: «Nadie se atrevió a acercarse. La escena era desgarradora y él no dejaba de pedir ayuda».

La policía llegó con retraso, rescató a Ahmed Azad y lo detuvo junto con la confiscación de su motocicleta y el paquete de carne. Aún no se conoce el número de agresores arrestados, y las investigaciones continúan.

Activistas de derechos humanos advierten que este caso forma parte de un aumento organizado de la violencia contra musulmanes en India durante 2025, año en que la islamofobia, el discurso de odio, la castigo colectivo y la discriminación institucional se han normalizado, agravados por el abuso de leyes sobre la carne de vaca y la falta de accountability judicial.

Este clima ha intensificado la inseguridad en la comunidad musulmana, con demoliciones selectivas de viviendas, odio mainstream y lentitud judicial en crímenes de odio, aunque las comunidades musulmanas resisten mediante vías legales y movilización popular.