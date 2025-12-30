Irán designa a la Marina Real Canadiense como organización terrorista

Este martes, la Cancillería iraní ha emitido una declaración formal con las medidas recíprocas en respuesta a la decisión ilegal del gobierno canadiense de etiquetar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) una rama de las Fuerzas Armadas de Irán como entidad terrorista.

“Dado que el Gobierno canadiense, en violación de los principios fundamentales del derecho internacional, ha designado al CGRI, reconocido como uno de los pilares oficiales de las Fuerzas Armadas del país, como entidad terrorista, el Gobierno de la República Islámica de Irán, basándose en el principio de reciprocidad y de conformidad con el artículo 7 de la ‘Ley de Acción Recíproca contra la Designación del CGRI como Organización Terrorista por parte de Estados Unidos’ (promulgada en 2019), declara su contramedida”.

El texto recuerda que la mencionada ley iraní estipula que todos los países que de cualquier manera cumplan o apoyen la decisión de los Estados Unidos contra el CGRI “estarán sujetos a acciones recíprocas”.

En consecuencia—aclara la nota—“la República Islámica de Irán identifica y designa a la Marina Real Canadiense como organización terrorista en el marco de acciones recíprocas”.