Venezuela agradece respaldo de Irán ante medidas ilegales de EEUU

El canciller venezolano, Yván Gil, reafirmó el miércoles el compromiso de su país en la defensa de su autodeterminación contra las acciones de Estados Unidos, haciéndose eco de las recientes declaraciones de su homólogo iraní, Seyed Abás Araqchi.

“No se equivoca el estimado canciller de la República Islámica de Irán, Seyed Abás Araqchi, cuando afirma que el pueblo venezolano defenderá su soberanía y sus intereses supremos frente a las medidas ilegales impuestas por los EE.UU.”, indicó en su cuenta de Telegram.

Ante tal coyuntura, extendió un agradecimiento formal al Gobierno y al pueblo iraní por su respaldo a Venezuela, así como por “su férrea determinación en la defensa de la legalidad internacional y el derecho de los pueblos al desarrollo y pleno desenvolvimiento libre de atropellos, medidas coercitivas unilaterales y amenazas que socavan el derecho internacional y los derechos humanos de los pueblos del mundo”.

El canciller de Irán reiteró el martes el respaldo de su país al Gobierno de Nicolás Maduro tras la imposición de nuevas sanciones de Estados Unidos contra 10 individuos y entidades de Venezuela e Irán.

Durante una reunión telemática con los integrantes de la misión diplomática del país persa en Venezuela, Araqchi ratificó la “postura inquebrantable de Irán en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela”, destacando que las sanciones son “medidas ilegales” que buscan afectar la estabilidad del país sudamericano.

El martes, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por el comercio de drones entre los dos países, una medida destinada a intensificar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Las sanciones se producen en un contexto en el que Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Venezuela en los últimos meses, en particular mediante el fortalecimiento de su presencia militar en el sur del Caribe.

Washington también ha impuesto sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, así como contra varios familiares y allegados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa.

El Gobierno venezolano sostiene que el verdadero objetivo de las medidas de EE.UU. es derrocar al gobierno de Maduro para tomar el control de las vastas reservas de petróleo del país sudamericano.