Se enfatiza el papel de las mujeres en la redefinición de los conceptos de paz justa y justicia global

La conferencia internacional «Mujeres, inteligencia y justicia global» se celebró en la Huseiniya Al-Zahra de la Organización de Cultura y Relaciones Islámicas el jueves 1 de enero de 2026.

Según IKNA, citando a la Oficina de Relaciones Públicas de la Organización de Cultura y Comunicaciones Islámicas,

Zeinab Rastegarpanah, directora general de Asuntos de la Mujer y la Familia en el Exterior de la ICRO, fue una de las ponentes. Expresó su agradecimiento por la presencia de invitados nacionales y extranjeros, especialmente las familias de los mártires, y afirmó que las estructuras gubernamentales de la República Islámica de Irán se han formado con el objetivo de servir al pueblo y apoyar a los activistas sociales, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones populares.

Al referirse al papel de la ICRO como sede de la diplomacia cultural de la República Islámica de Irán en el ámbito internacional, añadió: «Esta conferencia es el resultado de la sinergia entre instituciones populares y gubernamentales, especialmente la Asociación por la Paz, que lleva años activa en el ámbito de la paz y el diálogo social».

Rastegarpanah también señaló que los conceptos de paz y justicia han cambiado en las últimas décadas y que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la redefinición de estos conceptos y tienen la capacidad de crear una nueva cultura y civilización basadas en la justicia y la dignidad humana en medio de la devastación cultural y social.

Al referirse a los acontecimientos regionales, afirmó que un ejemplo concreto de este papel puede verse en la resistencia y perseverancia de las mujeres palestinas, especialmente las mujeres de Gaza; una resistencia que se extiende desde el Líbano hasta Palestina, desde Yemen hasta Irán, y que demuestra el poder de las mujeres en la transmisión del legado cultural y civilizatorio a las futuras generaciones.

Citando estadísticas internacionales, indicó que, según informes oficiales de organizaciones internacionales, los acuerdos y tratados de paz en los que participaron mujeres fueron entre un 20 y un 35 por ciento más sostenibles que otros acuerdos, lo que indica el papel eficaz de las mujeres en la consecución de una paz duradera y basada en la justicia.

Al subrayar que la justicia global es uno de los conceptos centrales del discurso de la Revolución Islámica, esta funcionaria afirmó: la paz que no se basa en la justicia conduce a la rendición y carece de valor real. La paz sostenible solo tiene sentido a la sombra de la justicia y la preservación de la dignidad humana.

Abdolreza Rashed, subdirector para el Desarrollo de las Relaciones Internacionales de la ICRO, destacó en su intervención la importancia de explicar los logros de la República Islámica de Irán.

Rashed también declaró: «Nuestro principal objetivo con esta conferencia es centrarnos en la justicia global, y esperamos que las bendiciones de esta conferencia sean evidentes para los participantes y que todos los asistentes puedan transmitir el mensaje de Irán al mundo como embajadores de la justicia global».

Kazem Gharibabadi, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, también se dirigió al evento. Subrayó la importancia de observar verdaderamente los derechos humanos.

Tras los crímenes del régimen sionista en la Franja de Gaza, se hicieron evidentes los dobles y discriminatorios estándares de quienes reclaman la defensa de los derechos humanos, y ninguno de los mecanismos internacionales fue capaz de detener estos crímenes, afirmó.

Presentó estadísticas impactantes sobre la situación de las mujeres y los niños palestinos, y añadió: «En los últimos dos años y medio, más de 31.000 mujeres y niños han sido martirizados en la Franja de Gaza, y más de 17.000 mujeres han perdido a sus hijos. Cientos de miles de mujeres embarazadas tampoco tuvieron acceso a servicios médicos, y muchas sufrieron discapacidades y las consecuencias de la guerra».

El funcionario también señaló las violaciones generalizadas de los derechos humanos en los países occidentales, afirmando: «En Estados Unidos, un tercio de las mujeres encarceladas del mundo se encuentra allí, más de 1.800 mujeres son asesinadas por hombres cada año y más del 70 % de las mujeres sufren violencia física y sexual. Esta situación demuestra que quienes se proclaman defensores de los derechos humanos cometen ellos mismos las mayores crueldades contra mujeres y niños».

Gharibabadi también se refirió a la guerra de doce días lanzada por el régimen israelí contra Irán y declaró: «La República Islámica de Irán salió victoriosa de esta guerra y logró asestar golpes fatales al régimen sionista, mientras la nación iraní se mantuvo unida y cohesionada frente a la agresión. Este éxito se debió a la capacidad militar del país, a los queridos mártires y a la guía del Líder de la Revolución Islámica».

Seyedah Sedigheh Hejazi, presidenta de la conferencia internacional «Mujeres, inteligencia y justicia global», subrayó en su discurso el papel decisivo de las mujeres en los acontecimientos globales y afirmó: «La consecución de la justicia global no es posible sin la presencia activa, consciente y responsable de las mujeres».

Al referirse a los rápidos y complejos acontecimientos del mundo contemporáneo, señaló: «Los desarrollos de los últimos años, desde la guerra de Gaza hasta la guerra de doce días, muestran que el sistema de dominación ha entrado en escena con un rostro más visible y busca establecer una nueva arquitectura de guerra e inseguridad en el orden internacional».

Indicó que, en la lógica del sistema hegemónico liderado por Estados Unidos, la agresión, la ocupación, las sanciones, los asesinatos y la tortura no solo no se consideran desviaciones, sino que se definen como herramientas legítimas de la política exterior; un enfoque que provoca la expansión de la inseguridad y la inestabilidad en el mundo y un aumento de la presión sobre las naciones independientes.

Al referirse al papel del régimen sionista en esta estructura hegemónica, Hejazi afirmó que la guerra de Gaza e incluso la agresión de doce días contra Irán no son simplemente conflictos regionales, sino que forman parte del gran proyecto de la hegemonía estadounidense, y que el ilegítimo régimen israelí es el brazo ejecutor de estas políticas.

Y Fahimeh Farahmandpour, miembro del Consejo Supremo de la Revolución Cultural, destacó la definición de civilización como «el producto gradual del esfuerzo colectivo de una nación basado en valores compartidos».

Añadió: «En esta definición, tres elementos fundamentales —los recursos humanos, el contexto histórico y los valores compartidos— desempeñan un papel central, y las mujeres cumplen un papel clave en los tres ejes».

Eliminar o debilitar el papel social de las mujeres equivale a eliminar la mitad de los recursos humanos de la sociedad, afirmó. «Un enfoque de este tipo no solo perjudica a las mujeres, sino que también interrumpe el proceso de progreso civilizatorio».

Al subrayar el papel de la familia en la civilización, señaló que la familia es a la vez el contexto de las transformaciones sociales y el factor de transmisión intergeneracional de los valores, y que esta función civilizatoria se realiza en la práctica con el protagonismo de las mujeres.

En la conferencia también estuvieron presentes invitados de Japón, Italia, Alemania, Argelia, Pakistán, Bosnia y Sudáfrica.