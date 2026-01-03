Explosiones sacuden Caracas: Trump anuncia captura de Maduro tras ataque a gran escala

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La República Islámica de Irán ha condenado enérgicamente la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, defendiendo el derecho soberano de Caracas a la legítima defensa ante esta violación flagrante del derecho internacional.

Condena iraní a la violación de la soberanía venezolana

En un comunicado emitido este sábado 3 de enero de 2026, la Cancillería iraní describe el ataque como un "acto de agresión" que infringe manifiestamente la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el artículo 2, párrafo 4, que prohíbe el uso de la fuerza. Esta acción amenaza gravemente la paz regional e internacional y debilita el orden mundial. Irán exige al Consejo de Seguridad de la ONU detener inmediatamente la agresión ilegal y responsabilizar a los autores de los crímenes cometidos, recordando el derecho inherente de Venezuela a defender su soberanía, integridad territorial y autodeterminación.

Captura de Maduro y su esposa: la afirmación de Trump que sacude el mundo

Horas después de las explosiones en Caracas, el presidente estadounidense Donald Trump anunció en Truth Social que fuerzas especiales de EE.UU. capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores durante una operación conjunta con agencias de aplicación de la ley, exfiltrándolos del país en avión. Fuentes oficiales confirman la participación de unidades élite, aunque Caracas no ha respondido directamente a esta afirmación, que marca una escalada histórica tras meses de presión por acusaciones de narcotráfico.

Venezuela decreta conmoción exterior y llama a la lucha armada

El Gobierno bolivariano denuncia una "gravísima agresión militar imperialista" contra objetivos civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, con el objetivo de apoderarse de las vastas reservas de petróleo y minerales —las mayores del planeta—. El presidente Nicolás Maduro ha firmado el Decreto de Conmoción Exterior, ordenando el despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación, la movilización total del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y la transición a la "lucha armada" para derrotar la invasión. "No lo lograrán: tras más de 200 años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo resistirán este intento de guerra colonial y cambio de régimen", afirma el comunicado, que elevará denuncias ante la ONU, CELAC y MNOAL.

Pánico en Caracas: explosiones, humo y sobrevuelos militares

Desde las 2 a.m. hora local, al menos siete detonaciones retumbaron en la capital, con bolas de fuego y densas columnas de humo en la base Fuerte Tiuna —principal complejo militar—, el aeropuerto La Carlota y zonas residenciales. Testigos como la joven Carmen Hidalgo describen temblores del suelo, pánico en las calles, apagones generalizados y helicópteros de combate sobrevolando la ciudad. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusa a EE.UU. de atacar áreas civiles con misiles y promete un "despliegue masivo" de todos los medios terrestres, aéreos, navales y balísticos para resistir. Colombia ha desplegado tropas en la frontera ante la crisis.

Escalada tras meses de tensiones por narcotráfico y recursos

La ofensiva culmina una campaña de presión estadounidense con despliegue naval en el Caribe, destrucción de decenas de embarcaciones presuntamente narco y acusaciones sin evidencia contra Maduro de liderar el "Cartel de Los Soles". Caracas rechaza las "falsas" imputaciones y denuncia que Washington busca derrocar al Gobierno legítimo para controlar los recursos estratégicos, aunque Maduro había expresado apertura a diálogos contra el narcotráfico días antes.