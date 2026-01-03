Grupos palestinos condenan el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Tras los recientes ataques de Estados Unidos de América a Venezuela, el Movimiento de la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, mediante comunicados separados, condenaron severamente esta agresión y anunciaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela.

El Movimiento de la Yihad Islámica Palestina, en un comunicado en reacción a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, declaró: «Condenamos severamente el ataque odioso de Estados Unidos contra la República de Venezuela y los ataques aéreos a la ciudad de Caracas, capital de este país, y a su pueblo leal».

Según el reporte de la agencia palestina «Sama», en la continuación de este comunicado se indica que esta acción expresa los objetivos dominadores, ocupantes y el intento de imponer el control mediante la fuerza y la violencia, y se encuentra en la línea de las políticas imperialistas para someter a las naciones y saquear sus recursos.

El Movimiento de la Yihad Islámica además enfatizó: «Anunciamos nuestra solidaridad plena con el pueblo de Venezuela y su gobierno legítimo liderado por Nicolás Maduro, y estamos a su lado frente a esta campaña hostil y agresora».

En este mismo contexto, el Frente Popular para la Liberación de Palestina también, en un comunicado separado, condenó con las expresiones más severas el ataque de Estados Unidos a Venezuela y anunció: «Manifestamos nuestro apoyo pleno e incondicional a Venezuela y, a su cabeza, Nicolás Maduro».

Este frente palestino añadió: «Venezuela, que siempre ha estado al lado de los pueblos oprimidos, hoy paga el precio de sus posiciones principistas en oposición al dominio y al colonialismo».

En la continuación de este comunicado se indica: «Este ataque, por su naturaleza y objetivos, tiene gran similitud con las agresiones y ataques criminales del régimen sionista contra el pueblo palestino».

Estas posiciones se expresan en momentos en que los reportes hablan de la ocurrencia de explosiones intensas en la ciudad de Caracas y vuelos de cazas sobre la capital de Venezuela.

El gobierno de Venezuela también, en su primera reacción oficial, mientras condenaba severamente la agresión militar de Estados Unidos al suelo de este país, anunció: «Todo el país debe movilizarse para derrotar esta agresión imperialista».