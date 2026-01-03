Líder de Irán alerta: haremos que el enemigo se arrodille

“Lo importante es el conjunto de la nación. Lo importante son precisamente aquellas cualidades que hicieron de Soleimani, Soleimani: la fe, la sinceridad y la acción. Es fundamental no ser indiferentes frente a la guerra blanda del enemigo, no ser indiferentes ante sus campañas de rumores y desinformación. Eso es lo esencial. Lo esencial es que, cuando una persona percibe que el enemigo pretende imponer de manera arrogante algo al país, a los responsables, al Gobierno y a la nación, se plante con toda su fuerza frente a él y le haga frente con firmeza”, ha señalado el Líder en una reunión con familias de los mártires en el sexto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani.

“Nosotros no cederemos ante el enemigo. Con la confianza puesta en Dios Todopoderoso, apoyándonos en Él y con la certeza del acompañamiento del pueblo, si Dios quiere y con el auxilio divino, haremos que el enemigo se arrodille”, ha asegurado.