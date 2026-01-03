Dos senadores estadounidenses cuestionan la legitimidad del ataque a Venezuela

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA) y la cadena CBS News, poco después de que Estados Unidos lanzara una operación militar a gran escala en Venezuela, el senador demócrata Rubén Gallego de Arizona escribió en la red social X: «Esta guerra es ilegal».

Rubén Gallego agregó: «Es vergonzoso que en menos de un año hayamos pasado de ser el policía del mundo a ser el matón del mundo. No hay ninguna razón para que entremos en guerra con Venezuela».

En publicaciones posteriores, Gallego enfatizó: «Independientemente del resultado, nos equivocamos al iniciar esta guerra en Venezuela» y la describió como «la segunda guerra injustificada en mi vida». Este senador, que anteriormente fue infante de marina de Estados Unidos y sirvió en Irak, evocó sus experiencias amargas de guerras sin fundamento.

El senador republicano Mike Lee de Utah también expresó serias dudas y escribió en X: «Estoy ansioso por saber si existe algo que, desde el punto de vista constitucional, justifique esta acción en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar».

Mike Lee anunció más tarde que habló por teléfono con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien le dijo que esta operación «probablemente cae dentro de las facultades inherentes del presidente según el Artículo II de la Constitución para proteger a los ciudadanos estadounidenses de un ataque real o inminente». Lee agregó que Rubio anticipa que no habrá más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense.

En los últimos meses, demócratas en el Congreso y algunos republicanos se han opuesto al refuerzo militar del gobierno de Donald Trump en la región, impulsando votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado para impedir un ataque de Estados Unidos a Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La operación militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero de 2026 incluyó ataques aéreos a bases militares clave en Caracas y sus alrededores, y fuerzas especiales Delta Force lograron capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El presidente Trump describió la operación como «exitosa» y anunció que Maduro será trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Esta acción ha generado una amplia condena internacional, aunque el gobierno estadounidense la justifica basándose en acusaciones federales previas.