Trump dice que EEUU está “a cargo” de Venezuela y amenaza con 2.º ataque

“Que nosotros estamos a cargo”, ha repetido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión llevada a cabo este lunes con medios de comunicación, tras la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses, en una operación militar, secuestraron el sábado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a suelo norteamericano.

Trump ha afirmado que EE.UU. busca acceso total a los recursos de Venezuela. “Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”.

Trump amenaza con un segundo ataque

El magnate estadounidense ha advertido a las autoridades venezolanas que, si “no se portan bien”, las fuerzas estadounidenses realizarán “un segundo ataque”.

Evitandi descartar la presencia militar en el país latinoamericano, Trump ha declarado que esta medida “depende un poco de la nueva Administración [venezolana], por así decirlo”.

‘Doctrina Donroe’ de Trump para el hemisferio occidental

“Tenemos que hacer una cosa en Venezuela: recuperarla. Es un país muerto ahora mismo”, argumentando que Venezuela “ha estado pésimamente administrada” y que “el petróleo fluye a un nivel muy bajo”. “Debería tener más ingresos, más petróleo (…) grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura”, ha agregado.

Al defender la operación de EE.UU. en Venezuela, ha aseverado que dicha operación responde a una nueva intervención en Latinoamérica que bautizó como ‘Doctrina Donroe’, parafraseando la antigua Doctrina Monroe, ya que “el hemisferio (occidental) es nuestro”.

En cuanto a la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela, Trump ha aseverado que “creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero”.

Trump amenaza a Petro con la misma operación en Venezuela

En otra parte de sus declaraciones, Trump ha vuelto a lanzar advertencias contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que, según él, le sonaba “bien” la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con el secuestro de Maduro.

También, ha declarado que Colombia está dirigida por “un hombre enfermo”, acusándole a Petro de “fabricar cocaína y venderla a EE.UU.”. “Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”, ha recalcado.

De igual manera, ha vuelto a proponer la intervención de EE.UU. en México para la lucha contra narcotraficantes, lo que ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, ha agregado.

El sábado, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, defendió el ataque de Estados Unidos a Venezuela, destacando que dicha agresión permite a Washington acceder a “riqueza y recursos adicionales”.

Anteriormente, Trump había puesto en duda que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela, ya que “no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país”.