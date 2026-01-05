Estados Unidos e Israel buscan generar disturbios en Irán tras su derrota en la guerra de los 12 días: Activista mediática libanesa

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Tras la derrota de Estados Unidos e Israel en una guerra de 12 días, han surgido indicios de esfuerzos organizados para trasladar la presión hacia el interior de Irán mediante el incremento de los disturbios económicos y sociales. En este sentido, el Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Alí Jamenei, ha enfatizado la clara distinción entre la protesta legítima y los disturbios, advirtiendo que explotar las quejas públicas para generar inseguridad es inaceptable.

En una entrevista con la Agencia de Noticias ABNA, la activista mediática libanesa Zaynab Farhat afirmó que los recientes disturbios reflejan un proyecto de larga data destinado a desestabilizar Irán, perseguido repetidamente por Estados Unidos e Israel a un costo de cientos de millones de dólares.

Según Farhat, el eje estadounidense-israelí ha buscado durante años impulsar las protestas hacia las calles mediante el apoyo financiero directo a redes y líderes involucrados en el fomento de disturbios.

Agregó que los adversarios de Irán aprovechan cualquier desarrollo interno, desde desafíos económicos hasta incidentes sociales, para exagerar y distorsionar las realidades. El reciente aumento en el tipo de cambio rial-dólar, dijo, ha sido utilizado como un nuevo pretexto para incitar a la inestabilidad tras el último revés.

Farhat identificó la “conciencia pública y la clarificación” como las herramientas más efectivas para contrarrestar tales proyectos, señalando la experiencia de los medios en Gaza. Dijo que la publicación continua de imágenes auténticas y narrativas de primera mano puede influir en la opinión pública global.

También advirtió que los videos editados selectivamente y los clips de audio manipulados están entre las principales herramientas utilizadas por los agitadores para invertir la verdad.

Enfatizando la dimensión mediática internacional, Farhat señaló que los medios iraníes deberían expandir la producción de contenidos más allá del persa para incluir árabe e inglés, destacando que las audiencias no iraníes, debido al dominio de los medios occidentales, están más expuestas a narrativas engañosas sobre la situación interna de Irán.