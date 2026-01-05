Irán: ataque a Venezuela es precio de tener recursos y no ceder a EEUU

En su alocución en la sesión pública de este lunes, el presidente de Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha rechazado la agresión militar de Estados Unidos contra la soberanía venezolana y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro.

Tras recalcar que esta acción contradice todas las leyes internacionales, el titular iraní ha cuestionado el doble rasero del Gobierno estadounidense ante los acontecimientos surgidos en la Franja de Gaza y Venezuela.

En este sentido, ha denunciado que los criminales de guerra del régimen sionista de Israel masacran a cientos de miles de mujeres, niños y civiles en Gaza ante los ojos de todo el mundo, los tratan como animales, los privan de comida y agua, y se enorgullecen de este crimen y genocidio, no obstante, son aplaudidos en el Congreso de Estados Unidos por estos crímenes, a pesar de que están condenados en las normativas de los tribunales internacionales.

“Venezuela no ha cometido infanticidio ni genocidio, pero ese es el precio de tener ricos recursos minerales y fósiles y no ceder su control a Estados Unidos”, ha aducido.

La madrugada del sábado, Estados Unidos lanzó una acción militar masiva contra Venezuela, que impactó la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Tras el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que Washington “controlará” a Venezuela y aprovechará sus vastas reservas de petróleo, pero dio pocos detalles sobre cómo lo hará.

Se trata de la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

En otra parte de sus declaraciones, Qalibaf se ha referido a las protestas de los últimos días en Irán por la situación económica que enfrenta el país y los intentos de los enemigos para convertir estas protestas legales en disturbios.

Al respecto, ha señalado que la seguridad y la paz del pueblo no deben verse perturbados por quienes que, directa o indirectamente, están vinculados a los servicios de espionaje y buscan incautar las protestas y fomentar caos.

“A lo largo de la historia, la nación iraní ha puesto en su lugar a numerosos mercenarios y traidores, y hoy también, no tardará mucho en que el enemigo, a pesar de desplegar todas sus capacidades de inteligencia, seguridad y medios de comunicación, sea derrotado una vez más por el pueblo iraní”, ha agregado.