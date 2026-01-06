Maduro se declara inocente en Nueva York y denuncia su "secuestro" por fuerzas estadounidenses

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se declaró no culpable este lunes ante un juez federal en Nueva York de los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, al tiempo que denunció haber sido "secuestrado" en una operación militar estadounidense que violó la soberanía de su país.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores aparecieron en la sala custodiados, vestidos con uniformes de prisión, y trasladados en helicóptero desde una cárcel en Brooklyn bajo fuerte dispositivo de seguridad. El líder venezolano insistió en que "sigo siendo el presidente de mi país" y se considera "un prisionero de guerra", mientras el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, interrumpió sus declaraciones para limitarlas al procedimiento.

Ambos acusados rechazaron los cuatro cargos imputados, derivados de una acusación de 2020 que los vincula a una supuesta red de narcotráfico. Maduro fue representado por Barry Pollack, abogado conocido por defender a Julian Assange, y Flores por Mark Donnelly. La defensa invocó la inmunidad presidencial y no solicitó fianza inmediata.

La audiencia, que duró menos de 30 minutos, se desarrolló en medio de protestas enfrentadas frente al tribunal y tras una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde varios países condenaron la intervención estadounidense como un "crimen de agresión" y una violación del derecho internacional.

En Venezuela, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, mientras el hijo de Maduro denunció el "secuestro" de sus padres. La próxima cita judicial está fijada para marzo, en un caso que genera profunda preocupación por sus implicaciones regionales y el precedente en las relaciones entre Estados.