EEUU incauta petrolero ruso en el Atlántico tras semanas de persecución

“El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, ha anunciado hoy la incautación del buque M/V Bella 1 por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos”, ha anunciado el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EUCOM) en el comunicado publicado en X.

El Comando Europeo de Estados Unidos ha aseverado que el buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la fragata USCGC Munro de la Guardia Costera del país norteamericano.

Desde el 21 de diciembre de 2025, los guardacostas de Estados Unidos perseguían al petrolero Bella 1 —que recientemente figura en el registro oficial de buques de Rusia bajo el nuevo nombre de Marinera—, en el marco de un bloqueo naval impuesto por la administración del presidente Donald Trump contra Venezuela.

Desde entonces, el barco había evadido a la Guardia Costera de Estados Unidos y navegaba por aguas del océano Atlántico. El petrolero fue perseguido por EE.UU. y seguido mientras navegaba entre Islandia y las islas británicas, según informes.

El martes, Rusia reaccionó con preocupación la intercepción de su tanquero por parte de Estados Unidos en aguas internacionales, a pesar de que se encuentra a aproximadamente 4000 kilómetros de la costa del país estadounidense.

El Ministerio de Exteriores ruso indicó que está vigilando estrechamente la situación alrededor del petrolero Marinera y exigió que se respeten los principios de la libertad de navegación, subrayando que la jurisdicción sobre buques rusos debe respetarse según el derecho internacional.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el mes pasado un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que intenten entrar o salir de Venezuela, como una forma de presionar al gobierno de Nicolás Maduro.

A pesar de que EE.UU. lanzó un ataque contra Venezuela la madrugada del sábado y secuestró a Maduro y su esposa, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que su país continuará haciendo cumplir el bloqueo como “influencia” sobre el gobierno interino venezolano.

Venezuela calificó las acciones de EE.UU. como una “gravísima agresión militar” y advirtió que el objetivo de los ataques es “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación”.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, ha declarado este miércoles que Estados Unidos controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano para venderlos a precios de mercado.