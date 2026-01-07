Rusia condena incautación “ilegal” de su petrolero por EEUU

“De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en alta mar, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados”, ha destacado este miércoles el Ministerio de Transporte de Rusia en Moscú, en reacción a la incautación del tanquero ruso Marinera (antes conocido como Bella 1), por parte de EE.UU., en el Atlántico Norte.

Al condenar enérgicamente la confiscación del petrolero ruso Marinera en el Atlántico Norte, Moscú ha tachado de “intercepción ilegal” y violación del derecho internacional la medida estadounidense.

Según el Ministerio, el buque había recibido permiso temporal para navegar bajo bandera rusa el 24 de diciembre pasado, y tras el abordaje de las fuerzas navales estadounidenses en alta mar se perdió todo contacto con la nave, lejos de aguas territoriales de cualquier Estado.

En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, en un comunicado, ha instado a Washington a garantizar un trato “humano y digno”, respetando los derechos e intereses de los marinos rusos y permitiendo su retorno inmediato a casa.

“Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria”, ha destacado la nota.

Tras el anuncio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado que Washington pretende llevar a juicio a la tripulación del petrolero de bandera rusa, acusándolo de violar sanciones estadounidenses.

Los hechos ocurrieron tras una prolongada operación de persecución iniciada a segunda quincena del pasado diciembre cerca de Venezuela, en la que el petrolero Marinera –anteriormente conocido como Bella 1– fue rastreado por las fuerzas estadounidenses cuando se dirigía a Venezuela, pero logró huir hacia aguas libres.

Desde principios de diciembre, Washington ha incautado tres buques venezolanos, mientras transportaban petróleo venezolano a otros destinos, en el marco de un bloqueo naval impuesto por la administración del presidente Donald Trump contra Venezuela.