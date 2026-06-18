Baqaei: El texto del memorando de entendimiento de Islamabad ha sido finalizado con la firma de los presidentes

Durante un programa de televisión, Baqaei anunció en la madrugada del jueves la firma del texto del memorando de entendimiento de Islamabad entre los presidentes de Irán y Estados Unidos, de forma digital y sin presencia física, informó el corresponsal de política exterior de IRNA.

“Supongo que el texto ha sido oficialmente firmado por los presidentes de ambos países. La madrugada del jueves 18 de junio estaba previsto que estuviera firmado; supongo que ya se ha firmado”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores al respecto.

Al señalar que el plan era celebrar una reunión en Suiza y que el texto fuera firmado oficialmente por ambas partes, Baqaei añadió: “En las últimas 24 horas lo hemos revisado y hemos llegado a la conclusión de que es mejor que el texto sea firmado por los presidentes de ambos países de manera virtual, sin necesidad de estar presentes en un lugar específico. Tenemos muchas razones para ello”.

“Una de las razones es que, cuando el texto es firmado por los más altos responsables de ambos países, naturalmente su incumplimiento tiene costes mayores. Teniendo en cuenta nuestras experiencias, preferimos que esto ocurriera así. Además, consideramos que la celebración de una ceremonia tampoco tenía mucho sentido en nuestro programa”, añadió.

Al responder a la pregunta sobre el estado del viaje previsto para el viernes a Suiza, Baqaei explicó: “De todos modos, la siguiente fase de las negociaciones debe comenzar. Esta reunión en Suiza aún sigue en la agenda y está prevista para celebrarse. Habrá que ver si en las próximas horas las partes, a través de los mediadores, llegan a algún resultado”.