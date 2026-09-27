HAMAS: Junta de Paz adopta postura contra UNRWA alineada con Israel

El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem, reaccionó ante la postura adoptada por la llamada Junta de Paz, creada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras anunciar que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) no tendrá ningún papel en el futuro de la Franja de Gaza.

Al respecto, destacó que dicha postura muestra “una alineación total con la postura sionista”, cuyo objetivo es eliminar este organismo de la ONU, impedir que brinde ayuda al pueblo palestino y liquidar el derecho al retorno.

“Es sorprendente que la Junta de Paz mantenga esta postura contra la UNRWA mientras no logra garantizar la llegada de ayuda a Gaza ni exigir a la ocupación el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego y el cese de sus ataques diarios contra la población palestina en Gaza”, subrayó el vocero de HAMAS.

Por su parte, los ‘Comités Populares para los Refugiados Palestinos en Palestina’ también condenaron la decisión de la junta, tachándola de “acontecimiento muy peligroso”.

En un comunicado emitido el sábado, los comités afirmaron que la decisión de la Junta de Paz con respecto a la UNRWA equivale a una aceptación abierta de la postura del régimen israelí, que durante años ha intentado debilitar a la agencia de la ONU y acabar con su existencia y su función, en particular en la Franja de Gaza.

También advirtieron que atacar a la UNRWA no significa simplemente atacar a una agencia de ayuda humanitaria, sino también atacar uno de los problemas más importantes relacionados con la cuestión de los refugiados palestinos.

Los Comités Populares afirmaron que la Junta de Paz proporciona una cobertura política a la continua presión israelí sobre la UNRWA, sus instituciones y su personal.

También alertó que el proceso podría poner en peligro la seguridad del personal de la UNRWA y la capacidad de la agencia para seguir prestando servicios a millones de refugiados palestinos.

Los comités instaron a la ONU y a sus Estados miembros a adoptar una posición clara en apoyo de la UNRWA, su personal y sus instalaciones, y a oponerse a que la ayuda humanitaria y los derechos de los refugiados palestinos se conviertan en instrumentos sujetos a condiciones políticas y de seguridad.

La UNRWA encarna la responsabilidad jurídica, política y moral de la comunidad internacional hacia los refugiados palestinos hasta que se aplique plenamente la Resolución 194 de la ONU, que garantiza su derecho al retorno y a una indemnización.

Desde el pasado octubre de 2023, Israel ha lanzado una campaña sostenida de difamación contra la UNRWA al prohibir a decenas de organizaciones humanitarias internacionales operar en la Franja de Gaza sitiada y en los territorios ocupados.

Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 74 000 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, según el Ministerio palestino de Salud.