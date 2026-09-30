CGRI insta al pueblo de EEUU a alzarse contra mentiras de Trump

En una carta dirigida al pueblo estadounidense, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, ha asegurado que Irán ha alcanzado una “victoria aplastante”, siete meses después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país el 28 de febrero.

En cuanto a los crímenes de EE.UU. e Israel contra Irán y la matanza de más de 3600 civiles iraníes, entre ellos el Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha señalado que el objetivo de la misiva es “destacar algunos de los hechos que se están ocultando al público estadounidense”.

“¿Por qué Irán ha prevalecido en su conflicto con Estados Unidos, cuya fuerza militar cuenta con un presupuesto anual cien veces superior al de las Fuerzas Armadas iraníes y posee un arsenal de armas y municiones que supera ampliamente, por una diferencia abismal, los recursos disponibles del Ejército iraní?”, ha planteado esta pregunta.

EEUU e Israel fracasaron en alcanzar sus objetivos

Ha subrayado que Washington y Tel Aviv al principio de estas agresiones afirmaron que buscan “cambio de régimen y partición de Irán”, pero tras su fracaso comenzaron a anunciar una lista de 13 objetivos cambiantes incluidos “la rendición incondicional de Irán; la toma de la isla de Jark y el control del petróleo iraní; una invasión terrestre y la ocupación del territorio iraní”, cuales dejaron en claro “la ausencia de una estrategia coherente para conducir la guerra”.

“Ahora, casi siete meses después del inicio de esta guerra injusta, el Ejército estadounidense —considerado el más grande y costoso de la historia del mundo— no ha logrado ninguna victoria, una situación aún más humillante si se tiene en cuenta que libró el conflicto en colaboración con las fuerzas militares israelíes, que se consideran la cuarta potencia militar del mundo. Además, Israel y Estados Unidos no han conseguido uno de sus objetivos subyacentes al impulsar esta guerra: desviar la atención internacional de los graves crímenes cometidos por Israel contra los palestinos. La cuestión del genocidio israelí en Gaza sigue ocupando un lugar central en la preocupación de la opinión pública mundial”, ha apostillado la carta.

Fin de la hegemonía global de EEUU

Respecto a los logros de fuerzas iraníes en dicha agresión, ha recalcado que la principal consecuencia de esta guerra ha sido el “deterioro de la imagen de Estados Unidos como única superpotencia mundial y la aparición de profundas grietas, consideradas irreparables, en su hegemonía global”.

También, la carta ha enumerado los daños sufridos por el ejército estadounidense, entre las pérdidas mencionadas figuran “más de 200 drones estratégicos de alto costo, 12 aeronaves cisterna y de transporte, 30 aviones de combate, al menos un avión AWACS, decenas de helicópteros y sistemas de radar y defensa aérea de alto valor. Además, fueron dañadas las infraestructuras de bases estadounidenses en la región, con la destrucción de más de 350 instalaciones y estructuras principales, dejando la capacidad operativa de 18 bases de EE.UU. prácticamente anulada”.

Victoria de Irán ante EEUU impulsa la autoconfianza de los pueblos

Al hacer alusión al control del estrecho de Ormuz por parte de Irán por primera vez en la historia, ha afirmado que los buques de guerra estadounidenses se vieron obligados a retirarse hacia zonas profundas del océano Índico. “Actualmente, ningún buque estadounidense puede atracar en la Quinta Flota de EE.UU. en Baréin, considerada una de las principales fuerzas navales estadounidenses en la región”, ha añadido.

De igual manera, ha resaltado que, a pesar de la propaganda de los medios occidentales, Irán no solo mantuvo en gran medida intactos sus arsenales de misiles y drones, sino que también incrementó la producción de armas y municiones y, de manera sorprendente, desarrolló versiones más avanzadas de estos sistemas mientras el conflicto seguía en curso.

“La victoria de Irán ha otorgado a personas de todo el mundo un mayor nivel de conciencia política y ha revitalizado su sentido de confianza en sí mismas. Con el tiempo, esto se convertirá en una poderosa fuente de cambio, dando lugar a una profunda transformación en la forma en que los pueblos ejercen su derecho a la autodeterminación y hacen frente a la opresión y la injusticia”, ha resaltado el documento.

Respecto a la derrota de EE.UU. ante Irán, ha detallado que “el principal problema que afecta al Ejército estadounidense es que sus fuerzas no tienen una idea clara de por qué se les pide una y otra vez combatir por causas que, para ellos, carecen por completo de sentido y relevancia”. “El Ejército estadounidense está regido por una ética corrupta que justifica la crueldad, la violencia y la muerte de niños inocentes, una visión que, en el mundo real, carece de verdaderos modelos inspiradores”, ha agregado.

¿Por qué iraníes gritan ‘Muerte a EEUU’?

La carta también ha aludido al sufrimiento compartido por los pueblos de Irán y Estados Unidos, al afirmar que su origen radica en que quienes llegan a la Casa Blanca mediante campañas electorales basadas en propaganda engañosa “no representan los intereses del pueblo estadounidense, sino los de una élite de capitalistas sionistas con influencia”.

Ha aseverado que los ocupantes de la Casa Blanca han sacrificado durante más de cinco décadas los intereses del pueblo estadounidense, así como los de otras naciones, para garantizar las ambiciones “diabólicas” de Israel que “se ha vuelto aún más evidente durante la última década”.

También, ha explicado que el slogan ‘Muerte a Estados Unidos’ es una oración por la erradicación de la élite gobernante “diabólica” cuyo centro de poder se encuentra en la Casa Blanca. “Es un grito nacido del dolor de la opresión”, ha agregado.

EEUU y su papel en sufrimiento de 70 países

También la carta ha señalado los crímenes de EE.UU. durante los últimos 73 años que empezó con el derrocamiento del gobierno del primer ministro iraní, Mohamad Mosadeq, en 1953 y ha seguido hasta hoy con los complots, terrores y sanciones.

“Después de ver cómo todos los planes que había ejecutado mediante intermediarios y terceros quedaban neutralizados de manera efectiva, el Gobierno estadounidense solo tenía una opción restante: recurrir a un conflicto militar directo con la participación de Israel, en lo que fue derrotado”, ha agregado.

La carta ha señalado que Irán no es el primer victima de las agresiones de EE.UU., y Washington tras la Segunda Guerra Mundial, al menos 70 países han sufrido algún tipo de agresión estadounidense, ya sea por la participación directa del Ejército de EE.UU., golpes de Estado impulsados por el Gobierno estadounidense u otras formas de injerencia subversiva.

“Hay numerosos países —entre ellos Japón, Corea, Vietnam, Camboya, Filipinas, Libia, Sudán, Afganistán, Irak y Siria— que han sufrido la muerte de cientos de miles de sus habitantes y, en algunos casos, genocidios que causaron millones de víctimas, perpetrados por las fuerzas militares estadounidenses”, ha recalcado la nota.

La Casa Blanca es una máquina de fabricar mentiras

La nota ha aseverado que la Casa Blanca es una fábrica permanente de mentiras; mentiras que durante décadas han causado estragos en el mundo y han destruido comunidades, países y regiones. “Por ello, no debería sorprender a nadie que 40 millones de estadounidenses vivan por debajo del umbral de pobreza. En los últimos años, la población de personas sin hogar en ciudades y localidades de todo el país ha aumentado considerablemente”, ha añadido.

Al referirse a las numerosas protestas en EE.UU. en apoyo a los palestinos y en rechazo a las políticas de su país en apoyo incondicional a Israel, ha asegurado que estas expresiones de acción colectiva son presentadas como una muestra de un despertar nacional que se estaría extendiendo por Estados Unidos.

“Ahora es el momento. Los estadounidenses deben levantarse y poner fin a esta situación lamentable que enfrenta su país y el mundo en general. No permitan que su Gobierno continúe con su vergonzosa práctica hegemónica de utilizar el poderío militar estadounidense o las tácticas manipuladoras de sus agencias de inteligencia para imponer dictadores que permitan a la élite gobernante de EE.UU. saquear los recursos de sus países”, ha exigido la carta.