Adolescentes de Qazvin descubren cuatro asteroides nuevos en una campaña astronómica internacional

Según informó el director general del centro, Seyed Ali Akbar Musavi, los jóvenes astrónomos, Mahya Qavami, Nika Samadani, Nazanin-Zahra Rezai, Mahdieh Karimi y Sama Baradaran, analizaron imágenes de observación del observatorio Pan-STARRS bajo la supervisión de Somayeh Bazargan, experta y docente en astronomía, y tras un minucioso examen lograron detectar los objetos móviles y confirmar la existencia de los cuatro asteroides.

Los cuerpos celestes fueron registrados con los códigos MNB1685, KPQ1682, MNS1681 y KNQ1685, y en su denominación los jóvenes decidieron rendir homenaje a los 168 niños asesinados en Minab, vinculando así el descubrimiento científico con la memoria de las víctimas del ataque estadounidense a la escuela de Minab.

Mousavi destacó que esta actividad forma parte de un programa de investigación astronómica que permite a los adolescentes experimentar el proceso real de búsqueda de pequeños cuerpos del sistema solar, y subrayó que el logro no solo representa un éxito científico, sino también un ejercicio de trabajo en equipo, curiosidad y comprensión de la importancia de la investigación para desarrollo científico.