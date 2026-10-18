General iraní: El padre y la madre de todas las bombas es el pueblo de Irán

El subcomandante ejecutivo del Ejército de la República Islámica de Irán, el general de brigada Alireza Sheij, ha afirmado que la unidad y la firmeza del pueblo iraní frustrarán las ambiciones de sus adversarios.

“El padre y la madre de todas las bombas es el pueblo de Irán, y será el pueblo quien responda a las pretensiones excesivas del enemigo. Por tanto, no hay ningún motivo de preocupación en este sentido”, ha declarado el general Sheij en una entrevista con el medio iraní Defa Press.

De esta forma, el militar persa hizo referencia a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump de emplear la denominada ‘madre de todas las bombas (MOAB) en una guerra contra Irán.

El militar ha señalado que estas declaraciones forman parte de las herramientas propagandísticas del adversario para sembrar el miedo y obligar a Irán a abandonar sus posiciones. Sin embargo, ha asegurado que la población iraní continuará avanzando “con fuerza y firmeza”.

Sheij ha destacado que la capacidad de influencia del pueblo iraní sobre los cálculos y las estrategias de sus adversarios supera las expectativas de estos. “La gente sigue con su vida y, como puede verse, el proceso de desarrollo del país también continúa”, ha subrayado.

Asimismo, ha advertido de que los adversarios deben comprender que se enfrentan a una nación unida y firme, contra la que no podrán alcanzar sus objetivos. “Porque una civilización no puede hacerse estallar con una bomba”, ha remarcado.

El responsable militar ha recordado que la civilización iraní hunde sus raíces en una historia milenaria y contrastó ese legado con la trayectoria histórica de Estados Unidos, al señalar que este último ocupa únicamente una parte de la historia mundial.

El Ejército iraní, con el dedo en el gatillo

En relación con la preparación militar del país, el general Sheij ha enfatizado que el Ejército y el resto de las Fuerzas Armadas han adoptado las medidas necesarias para hacer frente a posibles amenazas.

“Lo importante es la preparación del Ejército y de las demás Fuerzas Armadas para responder a las amenazas. Se han establecido las condiciones necesarias y hoy el Ejército está con el dedo en el gatillo, preparado para responder a cualquier amenaza”, ha aseverado.

También ha señalado que el equipamiento militar iraní se ha modernizado tras la guerra de Ramadán —iniciada el 28 de febrero y aún en curso— y que las fuerzas armadas cuentan con la preparación necesaria para responder en función del nivel de las amenazas.

La ‘madre de todas las bombas’ y sus límites

Estados Unidos estudia utilizar la MOAB contra infraestructuras energéticas e instalaciones nucleares de Irán, pero funcionarios estadounidenses cuestionan su capacidad para destruir objetivos subterráneos fortificados y lograr una victoria militar decisiva, informó CNN citando fuentes conocedoras de la planificación militar.

La GBU-43/B MOAB, la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense, figura entre las opciones para posibles ataques contra objetivos iraníes, incluido el Kuh-e Kolang (el monte Kolang). Sin embargo, su capacidad para penetrar las capas de granito que protegen instalaciones subterráneas genera dudas entre los propios responsables estadounidenses.

“La MOAB es un arma de operaciones psicológicas masivas, ideal para despejar grandes áreas, pero poco más. Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda”, afirmó una fuente citada por CNN.

Aunque su detonación podría causar una enorme destrucción en la superficie y numerosas víctimas civiles, los funcionarios dudan de que pueda obligar a Teherán a capitular. Consideran que su principal efecto podría ser psicológico y servir para que el presidente Donald Trump exhiba fuerza militar, ante las limitaciones de Estados Unidos para atacar las posiciones iraníes más profundamente fortificadas.



La MOAB solo se ha utilizado una vez por EE.UU. en Afganistán en 2017. Algunos observadores consideran que su posible empleo contra Irán podría ser una maniobra para proyectar poderío militar mientras Washington busca una salida al conflicto.

Irán ha asegurado su preparación para afrontar cualquier agresión con armas más avanzadas que las empleadas en la guerra de 40 días, impuesta por EE.UU. e Israel.