Reducción de personal en las embajadas de Estados Unidos en Oriente Medio; Trump estudia opciones militares contra Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las afirmaciones de los organismos de inteligencia estadounidenses sobre el aumento de los esfuerzos de Irán por atacar a ciudadanos y personal de Estados Unidos en Oriente Medio y fuera de esta región han llevado a Washington a adoptar medidas de seguridad. Estas medidas incluyen la reducción del número de empleados en cuatro embajadas estadounidenses y la retirada de cierto número de efectivos de las bases militares de la región, con el fin de prepararse ante la posibilidad de que se reanuden los enfrentamientos. Así lo ha informado el diario «The Wall Street Journal».

Estudio de nuevas opciones militares de Estados Unidos contra Irán

El diario «The Wall Street Journal», citando a funcionarios estadounidenses, informó de que el presidente de Estados Unidos, «Donald Trump», ha sido puesto al corriente de nuevas opciones militares contra Irán. Estas opciones incluyen atacar instalaciones nucleares, infraestructuras e islas bajo control de Irán.

Estos acontecimientos se producen en un contexto en el que se ha planteado la posibilidad de reanudar operaciones militares de gran envergadura, aunque todavía no se ha tomado una decisión final al respecto. Asimismo, los buques de guerra estadounidenses en Oriente Medio se preparan para la posible ejecución de ataques en las próximas semanas.

Alerta de inteligencia sobre planes de ataque contra ciudadanos estadounidenses

«Jay Clayton», director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, alegó, en una nota dirigida a «Marco Rubio», secretario de Estado de este país, que los organismos de inteligencia estadounidenses han recibido información que indica que Irán ha aumentado de forma notable sus esfuerzos por atacar a ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, advirtió de que los planes para llevar a cabo ataques letales contra ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio y en otros países han alcanzado fases avanzadas.

Tres funcionarios estadounidenses confirmaron también a la agencia «Associated Press» que esta nota fue enviada a Rubio tanto en su calidad de secretario de Estado como de asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Reducción del personal de cuatro embajadas en Oriente Medio

Esta nota se difundió poco después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la reducción del número de empleados de las embajadas de este país en Jordania, Líbano, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Según tres funcionarios estadounidenses, las amenazas de Irán y las amenazas de las Fuerzas Armadas de Yemen guardaron relación con la decisión de modificar el número de empleados de estas embajadas.

Estas cuatro embajadas operan en la situación denominada «operaciones limitadas», una situación que ya había conducido anteriormente a la reducción de su plantilla. No obstante, las embajadas seguirán abiertas.

Esta decisión difiere de lo ocurrido en Arabia Saudí. En Arabia Saudí se ha ordenado al personal no esencial de la embajada de Estados Unidos y a los familiares de este que abandonen el territorio saudí. Sin embargo, no se pedirá al personal estadounidense de los otros cuatro países que abandone el territorio de estos.

Washington alude a las amenazas de las Fuerzas Armadas de Yemen

El Departamento de Estado de Estados Unidos, al anunciar esta semana la reducción de personal, se refirió específicamente al aumento de las amenazas de las Fuerzas Armadas de Yemen, pero no dijo nada sobre amenazas directas de Irán contra el personal estadounidense.

Esta diferencia de posición se plantea en un momento en que, según el informe publicado, las evaluaciones de seguridad de Estados Unidos han considerado que tanto las amenazas atribuidas a Irán como las de las Fuerzas Armadas de Yemen intervinieron en las decisiones sobre la reducción de personal.

Aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región

En este contexto, el informe de «The Wall Street Journal» señala la presencia de dos grupos de portaaviones estadounidenses en la región y añade que un tercer grupo también se dirige hacia ella.

Además, un buque de asalto anfibio con infantes de marina estadounidenses a bordo también se encuentra en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha actualizado las alertas y recomendaciones de viaje relativas a 13 países de Oriente Medio, en función de las preocupaciones de seguridad relacionadas con Irán y las Fuerzas Armadas de Yemen.