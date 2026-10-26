Larry C. Johnson a ABNA: La derrota de EE. UU. e Israel ante Irán ha conmocionado a Occidente; los países árabes deben despedirse de los petrodólares

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informa la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (PB) – ABNA –, las crisis actuales en la región del golfo Pérsico, más allá de alterar las fronteras políticas, han alcanzado también las infraestructuras económicas del mundo. La estabilidad de los países árabes se ha resquebrajado y el concepto mismo de su soberanía se ve cuestionado a la sombra de los intereses de Occidente. Esta situación podría ser el preludio de una transición ineludible: un cambio profundo en las ecuaciones de seguridad de Oriente Medio.

Washington y Tel Aviv se esfuerzan por conservar el control del campo de batalla. Sin embargo, el conflicto de intereses internos y las opciones políticas que se avecinan les dificultan la toma de decisiones. El cambio en el patrón del poderío militar de Irán también podría trastocar la cadena de suministro energético y el orden financiero mundial; una transformación que, hasta ahora, apenas tenía cabida en los cálculos de Occidente.

El conflicto de intereses entre Washington y Tel Aviv ante la continuación de la guerra

Netanyahu mantiene un enfoque belicista para asegurar su supervivencia política; en contraste, Washington, en vísperas de elecciones, actúa con mayor cautela. Esta discrepancia ha sumido en la incertidumbre el margen operativo de la región.

Al mismo tiempo, la ineficacia de la diplomacia demuestra que la doctrina de la guerra de desgaste ya no es capaz de preservar el statu quo. Occidente se enfrenta ahora a una realidad que desplaza el debate desde la posibilidad de que estalle la guerra hacia la gestión del fracaso en las estructuras defensivas de Israel.

En este contexto, Larry C. Johnson, exoficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), subrayó en una entrevista con la Agencia de Noticias ABNA que Washington no retirará el paraguas de apoyo político, económico y militar que extiende sobre Israel. Asimismo, descartó como posible un escenario en el que este régimen afronte un colapso inminente en su enfrentamiento con las potencias regionales.

Johnson, al referirse a los últimos acontecimientos en el campo de batalla, afirmó que la estructura defensiva del Eje de la Resistencia y el poderío regional de Irán superan las estimaciones de los servicios de inteligencia de Tel Aviv. Con todo, los artífices de la doctrina de seguridad de Israel siguen aferrándose a la costosa opción de la guerra de desgaste. Según sus palabras, la razón de este enfoque es su apego a la ilusión y a la quimera sionistas.

Sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y en los territorios ocupados, así como sobre los intereses personales de Netanyahu y Trump en la guerra contra Irán, afirmó: Israel y Estados Unidos mantienen discrepancias al respecto. Netanyahu quiere que la guerra continúe para poder justificar el aplazamiento de las elecciones. En cambio, Trump está sometido a presión política para esperar y dejar la continuación de la tarea para después de las elecciones de mitad de mandato.

Irán ha derrotado de facto a Estados Unidos e Israel

El exoficial de la CIA subrayó que el poderío militar y la iniciativa de Irán en el campo de batalla han modificado las ecuaciones regionales para Tel Aviv y Washington. Según él, los acontecimientos en curso empujan la doctrina de la guerra permanente hacia el fracaso.

Johnson, al referirse asimismo a la ineficacia total de la diplomacia, afirmó que la paz también se ha convertido en un instrumento de guerra. Subrayó que Irán ha derrotado de facto a Estados Unidos e Israel y que este hecho ha conmocionado a Occidente.

El fin del petrodólar; consecuencia de los acontecimientos regionales para los países árabes

Johnson habló a continuación sobre el destino de los países árabes de la región del golfo Pérsico a la sombra de la guerra en curso y de sus repercusiones. Según él, estos países carecen de las características genuinas de un «Estado-nación». Desde la perspectiva de Estados Unidos e Israel, además, el resquebrajamiento de su estabilidad se considera un proceso natural y deseable.

Esta visión de seguridad puede conducir a la intensificación de las hostilidades regionales y a la desestabilización de las fronteras. En última instancia, según Johnson, la consecuencia más importante de estos acontecimientos será el fin del petrodólar.