Bolsonaro huye de Brasil a EEUU tras su derrota electoral ante Lula

Los medios de comunicación brasileños informaron el martes que el excandidato presidencial se encontraba a bordo de un vuelo con destino a Estados Unidos, aunque su paradero y cómo pudo haber salido de Brasil seguían sin estar claros.

El portal de noticias Metrópoles, citando fuentes cercanas a la familia Bolsonaro, informó que este se dirigía a Estados Unidos y que se esperaba que aterrizara en Florida el martes por la tarde, donde, según sus aliados, planeaba solicitar asilo político.

CNN Brasil también informó que una fuente cercana a Bolsonaro había confirmado que estaba volando a Estados Unidos, pero dijo que no estaba claro cómo había salido de Brasil ni adónde se dirigía.

Según Metrópoles, la Policía Federal brasileña contactó a las autoridades argentinas para determinar si Bolsonaro ingresó a Argentina. Fuentes policiales indicaron que no había pasado por ningún puesto de control fronterizo oficial brasileño en las últimas horas.



Un comunicado del gobierno argentino afirmó que no existía constancia de la entrada de Bolsonaro al país, mientras que una fuente policial brasileña declaró a la AFP que su pasaporte habían sido cancelados y que no existía ningún registro formal de su salida.

Las informaciones surgieron después de que Bolsonaro no entregara su pasaporte el martes por la mañana, luego de que el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, le ordenara entregar los documentos en un plazo de 24 horas el lunes.

Según los informes, Bolsonaro había acordado con su equipo legal cumplir con la orden y entregar sus documentos el martes por la mañana.

En un vídeo publicado en las redes sociales el lunes, Bolsonaro dijo que le habían informado de que tenía prohibido salir de Brasil y que le habían notificado que debía entregar su pasaporte.

Bolsonaro está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Brasil por cargos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró una victoria histórica en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, consiguiendo un cuarto mandato sin precedentes y demostrando un fuerte apoyo público a la democracia, el progreso social y la soberanía nacional.



Bolsonaro inicialmente se negó a reconocer el resultado, afirmando que era imposible reconocer la victoria y exigiendo la anulación de las elecciones. Posteriormente, declaró que organizaría a la oposición.

Si se confirma su partida, Bolsonaro se uniría a un grupo de conservadores brasileños que viven en Estados Unidos, incluido su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside allí desde 2025.

Eduardo sugirió el viernes, dos días antes de las elecciones, que su hermano abandonara Brasil si perdía. Sin embargo, el martes desmintió rotundamente los informes que afirmaban que su hermano había huido del país.

En medio de la incertidumbre por el paradero del senador ultraderechista, fuentes oficiales estadounidenses han confirmado su fuga sin cumplir con la orden judicial de entregar su pasaporte.

Ciertos informes locales han indicado que la Administración Trump participó activamente en el plan para sacar a Bolsonaro de Brasil.

Flávio Bolsonaro, quien fue diputado de Río de Janeiro (2003-2019) y luego, senador (2019-2027), perderá su escaño de senador el próximo febrero.

El padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, está en prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.