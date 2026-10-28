Nueva arquitectura de seguridad con la participación de Irán; transición de la hegemonía de Washington a un orden regional propio en Asia Occidental

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la región de Asia Occidental atraviesa una transición desde la era de la seguridad impuesta por Occidente hacia una nueva arquitectura de seguridad propia. Mientras las políticas tradicionales de Washington y Tel Aviv se topan con callejones sin salida, tanto sobre el terreno como en el ámbito político, las potencias regionales, con un nuevo protagonismo, están trazando los límites de su influencia. Desde el regreso a la mesa de negociaciones conforme a las condiciones de Irán hasta la formación de nuevas alianzas entre Teherán, Ankara, Riad e Islamabad, todo indica que el nuevo orden de seguridad ya no se gestiona desde el centro de Washington, sino que emerge de la evolución de la situación sobre el terreno y del cambio en el equilibrio de poder entre las potencias regionales.

Al mismo tiempo, tras bambalinas de las guerras de desgaste en la región de Asia Occidental, se desarrolla una profunda contradicción entre las decisiones políticas de Donald Trump y las recomendaciones de los órganos de inteligencia de Estados Unidos. Con los intereses personales de los líderes de Washington y Tel Aviv en las elecciones entrelazados con el ciclo de la guerra, surge ahora una pregunta de gran calado sobre el destino del conflicto y sobre el declive de la influencia de Estados Unidos en Asia Occidental como consecuencia de su derrota en el campo de batalla.

El fracaso de EE. UU. en el logro de los objetivos de la guerra contra Irán y el debilitamiento del poderío militar estadounidense

En este contexto, Gilbert Doctorow, escritor, historiador y analista de asuntos internacionales, en una entrevista con la agencia de noticias ABNA, examinó las consecuencias de una guerra que en un principio estaba llamada a ser breve y contundente, pero que acabó convirtiéndose en una guerra de desgaste. Al señalar que esta guerra, según el reconocimiento de los medios occidentales, no solo ha fracasado en destruir el programa nuclear de Irán, sino que además ha debilitado gravemente el poderío militar de Estados Unidos, calificó esta situación como un ejemplo del error de cálculo de Washington en la historia contemporánea.

La advertencia de la CIA sobre la guerra con Irán y el seguimiento por parte de Trump de las recomendaciones de inteligencia del régimen sionista

Doctorow subrayó a continuación que este error de cálculo es atribuible a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y no a su equipo de inteligencia. Según dijo, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) había aconsejado a Trump que no entrara en la guerra; sin embargo, en contra del consejo del aparato de inteligencia estadounidense, él actuó según las evaluaciones y recomendaciones del aparato de inteligencia del régimen sionista.

Y prosiguió: Sin embargo, en lo que respecta a Trump, nada es tan definitivo como parece. Sí, el resultado final de esta guerra ha sido la destrucción de las bases militares de Estados Unidos y, probablemente, la salida de las fuerzas armadas estadounidenses de una región en la que ahora se están configurando nuevos arreglos de seguridad con la participación de Turquía y Pakistán. Con todo, no me extrañaría que esto fuera exactamente lo que Trump quería desde el principio. Parece decidido a romper la OTAN, y la salida de Estados Unidos de Oriente Medio es también parte de ese mismo gran plan para reconfigurar el orden mundial; un plan cuyo objetivo es poner fin a la hegemonía de Estados Unidos y avanzar hacia un reparto de las esferas de influencia mundiales con China y Rusia.

Previsión de que Trump acepte las condiciones de Irán para poner fin a la guerra

Este analista de asuntos internacionales, al referirse a los varios meses transcurridos desde el inicio de la agresión conjunta de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, subrayó que, pese a los reiterados reconocimientos de que no existe una perspectiva clara para el fin de la guerra, Donald Trump se verá finalmente obligado a aceptar las condiciones principales de Irán para poner término a este conflicto. Según dijo, Trump ha aplazado la decisión sobre este asunto hasta después de la celebración de las elecciones.

Respecto a las declaraciones de los observadores políticos sobre el enfoque de las políticas de Trump centrado en la contención de China, añadió: Hablar de contener a China se queda solo en palabras. Creo firmemente que Trump, en realidad, desea un arreglo similar a «Yalta 2». Como ya se señaló, busca dividir el mundo en esferas de influencia de Estados Unidos, Rusia y China.

El destino de la guerra contra Irán, atado a los intereses electorales de Trump y Netanyahu

Doctorow, al referirse a la opinión de muchos analistas sobre la pasividad de Trump y de la Casa Blanca ante los objetivos personales de Netanyahu y el compromiso de seguridad incondicional de Washington con Tel Aviv, afirmó que este enfoque ha colocado la política de Estados Unidos en Oriente Medio bajo una fuerte influencia de la política interna de las facciones extremistas del régimen sionista.

Al señalar el vínculo entre las elecciones en Estados Unidos y en el régimen sionista, consideró los intereses personales de Trump y Netanyahu como factores que influyen en el curso de la guerra contra Irán, y añadió: «En apariencia, Trump ha estado completamente bajo la influencia y el control de Netanyahu; pero, como expliqué antes, casi nada en Trump es tan definitivo y final como parece».

La nueva arquitectura de seguridad de Asia Occidental se configurará con la participación de Irán

Al final, al referirse al declive de la influencia hegemónica tradicional de Occidente en Asia Occidental y a la posibilidad de que surja un orden de seguridad basado en acuerdos directos entre las potencias regionales, subrayó que la región se encuentra en el umbral de nuevas transformaciones. En este sentido, la atención de países como Arabia Saudí, Pakistán y Turquía al papel de Irán y su presencia en Teherán con el objetivo de reducir las tensiones regionales se consideran, entre otros, indicios del esfuerzo por fortalecer la cooperación regional.

Doctorow afirmó al respecto: «Sin duda, asistiremos a la formación de una nueva arquitectura de seguridad que será creada por las potencias regionales, entre ellas Irán».