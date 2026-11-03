¿Quién reservó el título de «Amir al-Mu’minin» al Imam ʿAlí (P)?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las narraciones shiíes, el título de «Amir al-Mu’minin» se presenta como una denominación surgida de un mandato divino y expresión de la posición singular del Imam ʿAlí (P). Según estos relatos, era conocido en el mundo de los ángeles antes de su proclamación pública entre la gente, y el Noble Profeta (PB) insistió también en que se reservara al Imam. Sayyid ibn Tawus, en su libro Al-Yaqin, transmite una narración de Hudhayfa en la que Gabriel (PB), con la apariencia de un hombre llamado «Dihya al-Kalbi», saluda al Imam ʿAlí (P) con el título de «Amir al-Mu’minin». Otros relatos vinculan asimismo este título con la sucesión del Profeta (PB), la wilaya (autoridad y guía espiritual y política divinamente designada) y el acontecimiento de Ghadir.

El saludo de Gabriel (PB) al Imam ʿAlí (P)

Según la narración de Hudhayfa en Al-Yaqin, el Noble Profeta (PB) había prohibido que ciertas personas entraran en su casa mientras Dihya al-Kalbi se encontraba en ella. Hudhayfa cuenta que un día fue a visitar al Profeta (PB), pero, al ver a Dihya junto a él, regresó. En el camino se encontró con Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y le relató lo sucedido. El Imam (P) le pidió que volviera con él.

Cuando Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) entró en la casa, Hudhayfa oyó que Dihya al-Kalbi le decía: «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ».

A continuación, Dihya pidió al Imam ʿAlí (P) que tomara en su regazo la cabeza del Profeta (PB), que estaba dormido, pues él era el más digno de hacerlo. Tras despertar, el Mensajero de Dios (PB) explicó que aquel hombre no era Dihya, sino Gabriel (PB), y que, antes de que los habitantes de la Tierra saludaran al Imam ʿAlí (P) con el título de «Amir al-Mu’minin», los ángeles de Dios y los moradores de los cielos ya se habían dirigido a él con ese mismo nombre. Habló también del mandato divino de dar a conocer esta posición a la gente.

Esta narración presenta el título de «Amir al-Mu’minin» en relación con el reconocimiento celestial de la dignidad del Imam ʿAlí (P) y con su proclamación ante la gente. (Véase: Al-Yaqin, pp. 384-387)

El énfasis del Profeta (PB) en que el título de «Amir al-Mu’minin» pertenece en exclusiva al Imam ʿAlí (P)

Otro relato que Sayyid ibn Tawus recoge en Al-Yaqin subraya que este título está reservado al Imam ʿAlí (P). Según esta narración, el Noble Profeta (PB) ordenó a algunos de sus compañeros que fueran a visitar al Imam ʿAlí (P) y lo saludaran con el título de «Amir al-Mu’minin».

Abu Bakr, Omar y Otmán preguntaron si esa orden procedía de Dios o del Profeta (PB). Él respondió que este mandato provenía de Dios y de Su Mensajero. Ellos acudieron ante el Imam ʿAlí (P) y lo saludaron con ese título. Después, el Profeta (PB) preguntó al Imam cómo lo habían saludado y, tras escuchar su respuesta, dijo:

«إِنَّ هَذَا اسْمٌ نَحَلَهُ اللَّهُ عَلِیًّا عَلَیْهِ السَّلَامُ، لَیْسَ هُوَ إِلَّا لَهُ».

Es decir: «Este es un nombre que Dios concedió a ʿAlí (P), y nadie más que él es digno de llevarlo».

En este relato, el título de «Amir al-Mu’minin» no se presenta como un mero tratamiento de respeto, sino como un nombre de origen divino y exclusivo del Imam ʿAlí (P). (Al-Yaqin, p. 312)

Amir al-Mu’minin (P) en el pacto divino: el vínculo del título con la sucesión y la guía

En otro relato, transmitido del Noble Profeta (PB), se dice: Cuando fui llevado al cielo en la noche de la Ascensión (Mi’raj) y pasé de un cielo a otro hasta llegar a Sidrat al-Muntaha (el Loto del Límite), me detuve ante mi Señor, el Poderoso y Majestuoso. Dios me dijo: «Oh Muhammad… He puesto a prueba a Mis criaturas; ¿a cuál de ellas has visto más obediente a Mí que a las demás?».

Respondí: Señor, a ʿAlí. Dijo: «Has dicho la verdad, oh Muhammad. ¿Has designado para ti un sucesor que cumpla su cometido en tu nombre y enseñe a Mis siervos lo que ellos ignoran de Mi Libro?».

Respondí: Señor, elige Tú por mí, pues Tu elección es mi elección.

Dios dijo: «He elegido a ʿAlí para ti; hazlo, pues, tu sucesor y tu wasi (albacea y heredero designado). Le he concedido Mi ciencia y Mi clemencia. Él es, en verdad, Amir al-Mu’minin; una posición que nadie alcanzó antes que él ni alcanzará después de él». (Manaqib de al-Juwarizmi, p. 304).

Esta narración presenta al Imam ʿAlí (P) como el estandarte de la guía, el guía de quienes obedecen a Dios y la luz de los amigos de Dios, y vincula el amor hacia él con el amor a Dios y la enemistad hacia él con la enemistad hacia Dios. Destaca asimismo las pruebas y dificultades particulares que el Imam habría de afrontar. El contenido de este relato sitúa el título de «Amir al-Mu’minin» en el marco de la elección divina, la wasaya (condición de albacea del Profeta) y la guía religiosa.

Ghadir: la proclamación pública de la wilaya y del mando sobre los creyentes

En otro texto, relativo al sermón de Ghadir, el Noble Profeta (PB) presenta el Corán y a los Ahl al-Bayt (PB) como dos preciados legados que no se separarán el uno del otro hasta reunirse con él junto al estanque de Hawd al-Kawthar. Luego dice acerca del Imam ʿAlí (P):

«إِنَّهُ لَیْسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أَخِی، وَلَا تَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنِینَ لِأَحَدٍ بَعْدِی غَیْرُهُ».

Es decir: «No hay otro Amir al-Mu’minin que mi hermano, y después de mí el mando sobre los creyentes no es lícito para nadie sino para él».

A continuación, el Profeta (PB) alza la mano de ʿAlí (P) y lo presenta como su hermano, su wasi, el depositario de la ciencia del Profeta y su sucesor entre los creyentes. Según este mismo relato, explicar e interpretar el Corán después del Profeta (PB), obrar conforme a la complacencia de Dios, guiar a la gente hacia la obediencia a Dios y apartarla de la desobediencia figuran entre las responsabilidades de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P). También se le menciona como el guía de la rectitud y se alude a su lucha, por mandato de Dios, contra los nakizin (quebrantadores del pacto), los qasitin (injustos) y los mariqin (renegados). El sermón prosigue con una súplica acerca de la amistad y la enemistad hacia el Imam y con el énfasis en su derecho.

Este relato vincula el título de «Amir al-Mu’minin» con la proclamación pública de la wilaya y de la sucesión del Imam ʿAlí (P) en el acontecimiento de Ghadir.

(Al-Yaqin, Sayyid ibn Tawus, p. 352)

Conclusión

En la narración de Hudhayfa, Gabriel (PB) emplea este título; en otro relato, el Profeta (PB) ordena a sus compañeros saludar con él; y en la narración de Ghadir, la exclusividad del mando sobre los creyentes para el Imam ʿAlí (P) se plantea en relación con su sucesión.

En conjunto, estos relatos ofrecen una imagen de la posición del Imam ʿAlí (P) en la tradición narrativa shií y del vínculo del título de «Amir al-Mu’minin» con su rango religioso y su wilaya.

(Véase: Irshad al-Qulub, vol. 2, pp. 185-198)

Fuentes:

Irshad al-Qulub, al-Daylami, al-Hasan ibn Abi al-Hasan Muhammad; edición crítica: Sayyid Hashim al-Milani, vol. 2, s. f.

Al-Manaqib, al-Juwarizmi, Muwaffaq ibn Ahmad; edición crítica: Malik Mahmudi, Fundación de Publicación Islámica, 2.ª ed., 1411 h. l.

Al-Yaqin, Sayyid ibn Tawus, s. e., s. f.

Redacción: Tahereh Nadimi Tehrani, investigadora e historiadora