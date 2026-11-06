Financial Times: “Las elecciones en Estados Unidos reflejan una voluntad popular de cambiar la relación con Israel”

Según el informe, durante generaciones el apoyo al régimen sionista fue un asunto incuestionable y situado por encima de las diferencias partidistas, pero la votación del martes demostró que los electores desean un rumbo diferente.

El Financial Times evalúa que la mayoría demócrata recién obtenida puede ejercer presión para limitar la ayuda incondicional al régimen israelí y para poner fin a la guerra con Irán, mientras que Reuters informó que un Congreso bajo control demócrata podría utilizar herramientas de supervisión, audiencias y decisiones presupuestarias para presionar al gobierno de Trump, aunque el presidente conserva amplias facultades en política exterior.

En las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026 se votaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado y la elección de gobernadores en 36 estados, con un resultado de ventaja demócrata y una dura derrota para los republicanos y el partido de Trump. El resultado ha alterado el equilibrio de poder en Washington y ha sido calificado como un "terremoto político", un "tsunami" en la capital y un "cambio de régimen" en algunos estados, lo que podría influir en el rumbo de los dos últimos años del gobierno de Trump y abrir una nueva etapa en la política exterior estadounidense hacia Oriente Medio y hacia Irán.